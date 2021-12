Primul „miriapod adevărat” a fost descoperit în Australia. Acest exemplar are peste 1.000 de picioare | VIDEO

Miriapodul descoperit recent, Eumillipes persephone, trăieşte în Australia, are corpul de cel mult 10 cm lungime, nu are ochi şi trăieşte în orificii miniere de foraj, până la peste 60 m adâncime, potivit hotnews.ro.



În regiunea Western Australia sunt foarte multe exploataţii miniere şi acolo sunt făcute o mulţime de găuri de foraj foarte adânci, companiile căutând aur şi nichel. Acest găuri au sub 15 cm lăţime. Conform legii, sunt angajaţi şi consultanţi de mediu şi biologi care să evalueze în ce fel mineritul va afecta fauna, iar un astfel de consultant, după ce a pus momeli din frunze uscate, a găsit în toamna lui 2020 opt miriapozi din ceea ce avea să fie noua specie.

Aceste capcane sunt lăsate cu lunile în găurile forate, pentru că micile creaturi sunt atrase de frunzele care putrezesc şi sunt apoi prinse.

La fel ca multe alte creaturi ce trăiesc în subteran, şi aceşti miriapozi au devenit albicioşi la culoare, au multe antene, iar numeroasele picioare îi ajută să avanseze în diverse direcţii, prin subteran.



Specia descoperită este uimitoare mai ales pentru faptul că ”spulberă” recordul de picioare ale unui animal: 750 deja erau multe, 1.306 este cu adevărat incredibil.



Multe specii de milipede îşi încep viaţa cu doar opt picioare, dar pe măsură ce pielea se desprinde şi adaugă noi segmente ale corpului sau inele, pot continua să dezvolte mai multe picioare.