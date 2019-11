Naveta spaţială Crew Dragon a trecut cu brio un test dificil

În primăvara acestui an, SpaceX a realizat primul test al motoarelor navetei Crew Dragon, însă aceasta a explodat, ca urmare a unei probleme înregistrată la unul din componente. Din fericire, de această dată, testul a decurs perfect.

Testarea a avut loc lângă Zona de Aterizare 1, de la Staţia Forţelor Aeriene din Cape Canaveral, Florida, şi a început cu două porniri de câte o secundă a două dintre cele 16 propulsoare Draco, ce vor fi folosite pentru manevrare şi controlul altitudinii, precum şi pentru reorientarea navetei.

Următorul pas a fost pornirea, timp de 9 secunde, a celor 8 motoare SuperDraco, al căror scop este de a ajuta la accelerarea vitezei navetei. Odată îndeplinită şi această etapă, propulsoarele Draco şi motoarele SuperDraco au pornit în aceeaşi secvenţă care ar fi implementată în cazul în care naveta ar trebui să se reorienteze în timpul zborului, pentru a putea deschide paraşuta şi închide flaps-urile, înainte de reintrarea în atmosferă.

Full duration static fire test of Crew Dragon’s launch escape system complete – SpaceX and NASA teams are now reviewing test data and working toward an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape capabilities pic.twitter.com/CMHvMRBQcW