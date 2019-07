Momentul în care Staţia Spaţială Internaţională trece prin faţa Soarelui, capturat într-o fotografie magnifică

Staţia Spaţială Internaţională orbitează Pământul la fiecare 90 de minute, iar fotograful Rainee Colacurcio a profitat de momentul în care aceasta trece prin faţa Soarelui pentru a surprinde o imagine magnifică.

Fotografia prezintă un Soare fără pete solare (porţiuni întunecate pe suprafaţa Soarelui, a căror temperatură este de obicei mai redusă), iar în partea de sus a astrului putem vedea o mică formă neagră, care este de fapt Staţia Spaţială Internaţională.

Imaginea este de fapt o combinaţie din două fotografii, una care a surprins Staţia Spaţială în dreptul Soarelui şi una care a surprins detaliile de pe suprafaţa acestuia, şi a fost aleasă ca fotografia zilei în astronomie pe 15 iulie.

The Space Station Crosses a Spotless Sun: That's no sunspots, and the International Space Station (ISS) caught passing during this not often seen event.

