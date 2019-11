Facebook ia în calcul introducerea recunoaşterii faciale ca metodă de verificare a identităţii

Chiar dacă Facebook nu traversează o perioadă foarte bună din punct de vedere al felului în care este percepută de publicul larg, compania pare să caute metode noi de a ajunge ”sub lupa” utilizatorilor săi.

De data aceasta, gigantul social media ia în calcul introducerea unei funcţii de recunoaştere facială pentru a confirma identitatea utilizatorilor în momentul în care aceştia doresc să acceseze contul de Facebook, conform techadvisor.

Această informaţie a fost oferită de Jane Manchun Wong, o cercetătoare care aplică metode de inginerie inversă pentru a descoperi astfel de funcţii aflate în stadii de dezvoltare. Într-o postare pe Twitter, ea arată felul în care ar urma să funcţioneze recunoaşterea facială implementată în aplicaţia Facebook.

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG