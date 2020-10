Xiaomi Redmi 9C NFC. Ce poţi face cu un smartphone de 100 de euro? [TECH REVIEW]

Probabil una dintre primele întrebări care-mi vine în minte când testez tehnologie e cui se adresează, cărui segment de public?

Din acest punct de vedere, evident Xiaomi Redmi 9C NFC se adresează în primul rând oamenilor cu venituri mici. Apoi cred că este un smartphone bun de folosit pentru un copil de 6-7-8 ani sau de o persoană în vârstă. Categorii care sunt la primul contact cu un smartphone şi n-au nevoie de ceva pretenţios. Nu vă repeziţi cu comentarii legate de vârsta la care copilul ar trebui să intre în posesia unui smartphone sau a unei tablete, nu acesta e subiectul aici.

A doua întrebare a fost de ce are NFC în nume? Pentru că mai există un model fără şi pentru că plata cu telefonul e folosită din ce în ce mai des, dar nu toate telefoanele ieftine au această opţiune.

Scriam în review la Redmi Note 9, varianta cu 3GB de memorie RAM: ”după părerea mea, 4GB memorie RAM e minim pentru ca un sistem cu Android să funcţioneze bine în 2020.” Ei bine, se aplică şi aici, doar că Xiaomi Redmi 9C NFC are doar 2GB de memorie RAM. Există şi o versiune a acestui smartphone cu 3GB de RAM.

Să dezvolt şi partea de specificaţii: telefonul e dual-SIM şi are un procesor MediaTek Helio G35, procesor grafic PowerVR Rogue GE8320, 2GB memorie RAM, 32 GB de stocare şi posibilitate de extindere cu card MicroSDXC. Sistemul de operare e Android 10, cu cea mai nouă interfaţă de la Xiaomi, Miui 12.

Ecranul e de tip IPS LCD, e destul de mare, 6,53 inci (cu un raport corp ecran de 81.0%), şi cu siguranţă nu cel mai luminos (400 niti), dar culorile si contrastul sunt ok. Pentru situaţiile în care eşti în lumină puternică, în meniu se bifează o opţiune numită sunlight mode (mod soare). Fonturile sunt mari, totul e vizibil, bine delimitat, interfaţa e simplă, dar există aplicaţii dublate. Telefonul are o aderenţă bună, datorită spatelui din plastic mat şi nu m-am temut că o să-l scap.

Pe spatele telefonului e şi un senzor de amprentă, poziţionat clasic, care merge foarte bine.

Xiaomi Redmi 9C NFC nu se mişcă rapid, uneori se blochează în aplicaţii, dar e un lucru care m-a şocat puţin utilizându-l. Şi de aici a venit surpriza, am jucat Call of Duty şi Asphalt 9 cu setările minime, respectiv implicite, fără nici un fel de probleme. Cu 2GB de memorie RAM! Prin meniurile la COD s-a blocat la un moment dat şi am repornit aplicaţia, dar a doua oară a mers perfect.

În Asphalt 9 s-a mişcat la fel de bine, dar a apelat la un truc. Aplicaţia de înregistrare a ecranului ”fură” şi ea câteva fps din performanţa jocului. Şi cam la fiecare 30 de secunde de la pornirea unei curse, Xiaomi Redmi 9C NFC închidea aplicaţia de înregistrare ecran şi realizam asta doar la final. Poate pe un smartphone din clasa medie sau de top ar fi fost deranjant, neplăcut, aici chiar e de înţeles.

Camera foto triplă e formată din:

principală, wide (28 mm) cu senzor de 13 MP, f/2.2 şi PDAF.

cea secundară e de macro şi are un senzor de 2 MP cu f/2.4,

există şi o ”a treia” pentru a obţine efectul de profunzime la portrete.

Camerele au opţiune de HDR şi blitz (se vede şi în imaginea de mai sus) şi filmează până la 1080p/30fps.Camera frontală de selfie e wide şi are un senzor de 5 MP cu f/2.2.Meniul e simplu, dar complet, conţine chiar şi o opţiune PRO.

Fotografiile de zi sunt ok şi cele de noapte, acceptabile, în segmentul acesta de preţ. În continuare vedeţi o imagine de zi şi ...

...una de noapte.

Pentru un selfie bun trebuie să faci un pic de zoom, când porneşti camera. Altfel vei avea o imagine deformată, în stil superangular.

Filmare de noapte cu Xiaomi Redmi 9C NFC. Cred că filmarea de noapte depăşeşte în calitate fotografia de noapte.

Câteva teste sintetice, Antutu, Geekbench şi PCMark.

Bateria de 5000mAh se încarcă complet, pornind de la 0, în circa 2 ore, dar la o utilizare normală te ţine vreo 2 zile. Cu gaming, teste, video şi muzică am prins circa 7,5 ore de ecran aprins (SOT). V-aş fi pus o captură din AccuBattery, dar aplicaţia n-a funcţionat pe acest smartphone, mai precis n-a făcut măsurătorile.

Revin la întrebarea din titlu, tot ce poţi face şi cu unul de 1300 de euro, doar că mai încet şi la o calitate redusă. Financiar vorbind, diferenţa de preţ (13x) e discutabilă, dar asta în fond e treaba cumpărătorilor să judece în funcţie de pretenţii şi buget.

Deşi face lucrurile cu încetineală şi se mai blochează, Redmi 9C NFC răspunde ok la toate cerinţele de bază şi ca bonus poate fi folosit la gaming. Cum se va comporta peste 6 luni, nu ştiu. O testare a unui dispozitiv durează de obicei între o saptămană şi o lună. Pot să spun, în schimb, legat de stocare că aproape am umplut-o cu cele 20 de aplicaţii instalate, foto-video şi capturi de ecran.

În pachet ai telefonul, încărcătorul, cheiţa de SIM şi manuale de utilizare.

Deşi nu sunt un fan al telefoanelor inteligente ieftine, nu pot contrazice evidenţa, Xiaomi Redmi 9C NFC îşi merită banii.