Xiaomi a anunţat lansarea Xiaomi 12 Lite. Specificaţii şi preţ

Subţire şi uşor, doar 7.29 mm şi 173 g, Xiaomi 12 Lite este un telefon cu spate mat, cu gradient de culoare. Cele trei camere amplasate pe spate au inele metalice.



Design-ul Xiaomi 12 Lite iese în evidenţă prin cele trei variante de culoare în care este disponibil – Lite Green, Lite Pink şi Black.

Xiaomi 12 Lite are o cameră principală de 108MP cu senzor HM2, o camera ultra-wide de 8MP şi una macro de 2MP, capabilă să capteze imagini detaliate din orice unghi. În combinaţie cu funcţiile de detectare automată a ochilor şi captare a mişcării, acest setup de camere asigură o claritate îmbunătăţită şi o calitate înaltă fotografiilor.

Camera frontală de 32MP are un senzor GD2 şi autofocus. Selfie-urile sunt reuşite, atât din punct de vedere al clarităţii, cât şi al culorii. Algoritmului dezvoltat de Xiaomi utilizează estimarea profunzimii şi colorizarea portretelor pentru un efect de bokeh natural. Asistată de Xiaomi Selfie Glow – două LED-uri soft - camera frontală surprinde natura în detaliu, indiferent de scenariu.

Xiaomi 12 Lite are preinstalate o serie de moduri imagistice pentru a îmbunătăţi postările şi clipurile de pe social media, printre care Magic cutout – un editor care identifică automat şi scoate în evidenţă personajele sau animalele de companie în timpul editării imaginilor, Vlog mode – care conţine 19 template-uri diferite pentru crearea de vloguri instant, dar şi alte moduri , cum ar fi One-click AI cinema şi o serie de filtre cinematice uşor de folosit.

Xiaomi 12 Lite este echipat cu procesorul Snapdragon 778G şi oferă performanţe 5G la nivel flagship. Construit pe 6nm, unitatea SoC octa-core maximizează vitezele 5G1 şi păstrează, în acelaşi timp, un echilibru între performanţe şi consumul de energie. Sistemul de răcire format din mai multe straturi asigură disiparea eficientă a căldurii pentru a oferi o experienţă de utilizare fluidă în orice activitate.

Xiaomi 12 Lite are o baterie de 4,300mAh şi se încarcă la 67W. Asta înseamnă că va ajunge de la0 la 100% în doar 41 de minute. Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, algoritmul de încărcare inteligent Xiaomi Adaptive Charge se adaptează la obiceiurile utilizatorilor de a-şi lăsa telefonul la încărcat peste noapte, în scopul de a optimiza întregul proces, iar dispozitivul să fie gata de folosire în momentul în care aceştia se trezesc.

Xiaomi 12 Lite are un ecran AMOLED de 6.55 inci, cu tehnologii HDR10+ şi Dolby Vision. Display-ul TrueColor, capabil să afişeze 68 de miliarde de culori, oferă detalii bogate indiferent de conţinut. Ecranul are o rată de refresh de până la 120Hz şi o rată de răspuns la atingere de 240Hz. Cu funcţii de protecţie ale ochilor pe parcursul întregii zile, printre care Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 şi True Display, Xiaomi 12 Lite asigură un plus de confort în timpul vizionării.

Xiaomi 12 Lite are şi difuzoare stereo, cu tehnologie audio spaţială Dolby Atmos.

Specificaţii Xiaomi 12 Lite

Dimensiuni 159.30mm x 73.70mm x 7.29mm Greutate 173g Variante de culoare Lite Green, Lite Pink and Black Ecran 6.55” AMOLED DotDisplay Rată de aspect: 20:9 FHD+, 2400 x 1080 Luminozitate maximă 950 niţi Rată de contrast: 5,000,000:1 (typ) Dolby Vision Suport HDR10+ 68 de miliarde de culori cu TrueColor Rată de refresh de 120Hz Rată de răspuns la atingere de 240Hz Cameră spate Cameră principală de 108MP Senzor Samsung HM2

Dimensiunea senzorului 1/1.52”, dimensiunea pixelului 0.7 μm, 9-in-1 Super Pixel

f/1.88, lentile 6P Cameră ultra-wide de 8MP Dimensiunea senzorului 1/4.0”, dimensiunea pixelului 1.12 μm

f/2.2, lentile 5P,120° FOV Cameră macro de 2MP dimensiunea senzorului 1/5.0”, dimensiunea pixelului 1.75 μm

f/2.4, lentile 3P Eye tracking focus, Motion capture Night mode One-click AI cinema, Vlog mode Cameră frontală Cameră selfie de 32MP Senzor GD2

Dimensiunea senzorului 1/ 2.8”, dimensiunea pixelului 0.8 μm

f/2.45, lentile 5P

Autofocus

Selfie portrait mode

Xiaomi Selfie Glow Procesor Snapdragon 778G Process de manufacturare pe 6nm Sistem de operare MIUI 13 cu Android 12 Variante de stocare 6GB+128GB 8GB+128GB 8GB+256GB LPDDR4X RAM Stocare UFS 2.2 Baterie şi încărcare Baterie de 4,300mAh (typ) Încărcare prin fir turbo la 67W Xiaomi AdaptiveCharge Conectivitate Type-C Dual SIM,3 dual 5G1 standby Suport NFC3 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6

Xiaomi 12 Lite este disponibil în trei variante de stocare. Preţurile recomandate de vănzare sunt de 399 dolari pentru varianta 6GB+128GB, 449 dolari pentru varianta 8GB+128GB şi 499 dolari pentru varianta 8GB+256GB.

Xiaomi 12 Lite va fi disponibil în curând şi în România.