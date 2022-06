vivo a lansat în Europa vivo X80 Pro 5G, smartphone flagship cu accent pe experienţa foto-video

Prezentarea modelului a avut loc la Zeiss Planetarium din Berlin. Acolo ne-am întâlnit cu Anthony Choi, Senior Director Brand Management vivo Europe, care a făcut o scurtă dar convingătoare introducere despre vivo X80 Pro 5G.

Întâlnirea a fost urmată de un şir de prezentări şi demonstraţii care ne-au trecut prin istoria companiei Zeiss şi a modului în care tehnologia hardawre şi software îmbunătăţesc imaginea. Specialiştii de la Zeiss ne-au explicat:

- cum s-a făcut calibrarea telefonului pentru a obţine culori cât mai autentice, naturale (Zeiss Mode);

- cât de important este tratamentul antireflex al lentilelor pentru o imagine reuşită;

- cum se pot obţine diferite tipuri de efect de profunzime de câmp (bokeh) cu ajutorul software-ului şi cât de mult s-a lucrat pentru ca vivo X80 Pro 5G să poată face acest lucru atât în fotografii cât şi în clipuri video;

- autentificarea cu amprentă a fost simplificată şi se face doar cu o atingere a ecranului, datorită unui senzor de dimensiuni mai mari - 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor by Qualcomm Sonic Max; vivo X80 Pro 5G permite autentificarea cu două degete (amprente) simultan.

Mai multe imagini din timpul prezentării în galeria din deschiderea articolului.

Apoi am primit smartphone-ul de test şi am avut parte de o demonstraţie de dans pe care am filmat-o cu vivo X80 Pro 5G în modul cinematografic. Prezentarea s-a încheiat ”printre stele”, am vizionat imagini din galaxia noastră, dar şi din afara ei proiectate pe bolta Zeiss Planetarium.

Despre smartphone-ul vivo X80 Pro 5G

X80 Pro foloseşte procesorul Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB memorie RAM (LPDDR5), stocare de 256GB (UFS3.1) sistem de operare Android 12 cu interfaţă proprietară, Funtouch OS 12. Pentru gaming şi alte aplicaţii solicitante, smartphone-ul dispune de tehnologia Ultra Large Liquid Cooling Vapor Chamber care permite răcirea pe o suprafaţă extinsă.

Smartphone-ul foloseşte un Motor linear mare X-Axis, compatibil cu algoritmul pentru vibraţii dezvoltat de vivo, care activează vibrarea în timpul jocurilor. X80 Pro este şi primul smartphone vivo din seria X de pe piaţa europeană care foloseşte boxe duale.

vivo X80 Pro foloseşte o baterie îmbunătăţită de 4700 mAh care poate fi încărcată atât cu încărcătorul FlashCharge de 80W, cât şi cu încărcătorul FlashCharge wireless de 50W. X80 Pro poate fi încărcat complet prin fir în 36 de minute.

X80 Pro vine cu un încărcător vivo standard (adaptor FlashCharge 20V / 4A) care permite o putere de încărcare de până la 80W. Încărcătorul vivo FlashCharge wireless permite o putere de încărcare de până la 50W.

X80 Pro foloseşte noul senzor 3D ultrasonic mare pentru amprentă care asigură un proces rapid de citire a amprentei, astfel încât înregistrarea amprentei poate fi realizată printr-o singură atingere. Zona de recunoaştere este de 11,1 ori mai mare decât cea a unui senzor optic obişnuit folosit la citirea amprentei şi încorporat în afişaj.

Reveninid la partea de filmare şi fotografiere, vivo X80 Pro foloseşte pentru prima dată moduri video cu aspect cinematografic create împreună cu ZEISS.

Noua funcţie ZEISS Cinematic Video Bokeh crează un bokeh oval la folosirea raportului standard pentru filme 2,39:1, redând efectul de obiectiv cu aspect cinematografic pentru ecran lat. Efectul bokeh diferă în funcţie de distanţa focală, diafragmă şi distanţa de înregistrare, iar pentru un cadru obişnuit 16:9, se obţine un efect bokeh rotund.

X80 Pro vine cu efecte deosebite pentru scenele de noapte împreună cu funcţia ZEISS Superb Night Camera. Cu funcţii îmbunătăţite, precum Pure Night View, X80 Pro poate suprinde scene nocturne cu luminile oraşului, păstrând aspectul şi atmosfera originale dintr-un cadru.

X80 Pro foloseşte XDR Photo care poate îmbunătăţi claritatea imaginilor iluminate din spate şi poate îmbunătăţi tonurile pentru a reda nuanţe mai apropiate de percepţia ochiului uman. Funcţia XDR Photo poate optimiza capacitatea de afişare a modelului X80 Pro prin evidenţierea tonurilor contrastante în fotografii pentru a scoate în evidenţă calitatea deosebită a efectului HDR. Deoarece camerele din spate ale X80 Pro sunt certificate cu ZEISS T* Coating, modelul oferă performanţă deosebită pentru scenele nocturne. ZEISS T* Coating îmbunătăţeşte transmisia luminii şi ajută la reducerea aberaţiilor precum reflexii şi artefacte.

vivo X80 Pro oferă şi funcţia ZEISS Natural Color care, împreună cu primul AI Perception Engine folosit în această serie, îmbunătăţeşte claritatea culorilor şi permite ajustarea acestora şi a luminozităţii în timpul înregistrării. ZEISS Natural Color poate reproduce culorile naturale şi poate optimiza automat expunerea precisă şi nivelul de alb optim, astfel încât imaginea să redea cât mai fidel ceea ce vede ochiul uman. Funcţia actualizată oferă posibilitatea de a regla luminozitatea tonurilor pentru a reda experienţele într-un mod mai realist, mai rafinat şi mai natural.

X80 Pro dispune de o cameră frontală de 32 MP şi un sistem de patru camere format dintr-o cameră principală de 50 MP cu senzor GNV şi stabilizator optic de imagine (OIS), o cameră ultrawide de 48 MP, o cameră pentru portrete de 12 MP cu sistem gimbal şi o cameră periscopică de 8 MP.

Camera pentru portrete de 12 MP cu sistem gimbal reprezintă principala actualizare, oferind mai multă performanţă şi stabilitate la filmare, iar camera principală a modelului X80 Pro conţine un senzor GNV ultra-sensibil personalizat pentru corectarea reflexiilor şi reducerea luminii dispersate, fiind folosit împreună cu lentile din sticlă cu transmisie ridicată a luminii pentru a reduce apariţia artefactelor.

vivo X80 Pro foloseşte cel mai nou chip de imagine vivo V1+, care oferă o calitate deosebită cu ajutorul sistemului IA încorporat. X80 Pro include şi o funcţie nouă: o funcţie IA pentru îmbunătăţirea filmărilor care permite dispozitivului să identifice automat modul potrivit în funcţie de condiţiile de iluminare, utilizatorii având de ales între modul video HDR şi modul nocturn, în funcţie de cadrul surprins. Chipul vivo V1+ aduce şi o experienţă vizuală îmbunătăţită la afişare şi gaming.

Camera Panning este o altă funcţie nouă care îmbunătăţeşte funcţiile dinamice ale modelului X80 Pro. Aceasta foloseşte tehnologie de urmărire a portretelor pentru a reduce mişcarea nedorită a mâinilor. Modul Night Sports al modelului X80 Pro le permite utilizatorilor să surprindă imagini dinamice, fiind capabil să realizeze fotografii clare chiar şi în condiţii extreme.

Imagini realizate cu vivo X80 Pro 5G

Imagine cu camera principală în lumină de ineterior.

Zoom optic 5X, din zona centrală a fostului Berlin de Est, cu camera tele.

Fotografie din prezentarea ştiinţifică de la Planetariul Zeiss cu camera principală.

Imagine prin geam la asfinţit cu camera principală.

Forma pătrată cu colţuri rotunjite a modulului de camere din spate este încorporată în design-ul general al modelului X80 Pro, iar rama rotundă a lentilelor evidenţiază parteneriatul cu compania germană ZEISS.

X80 Pro vine în nuanţa Cosmic Black şi va fi disponibil în Europa începând cu data de 15 iunie 2022.

În România, smartphone-ul va fi disponibil la finalul lunii iunie la preţul recomandat de 5499 lei.

Încărcătorul wireless vivo FlashCharge de 50W poate fi achiziţionat separat.