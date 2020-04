Telekom lansează, în premieră în România, televiziune prin Chromecast

Smart TV Stick include acces la 47 de canale TV online din diferite genuri (ştiri, sport, muzică, filme), disponibile prin intermediul platformei Telekom TV, iar utilizatorul va putea să redea conţinutul aplicaţiilor de pe smartphone, direct pe ecranul televizorului.

Astfel, abonamentul va putea fi realizat fără a avea nevoie de ajutorul unui tehnician pentru instalare, fără a fi nevoie de cabluri suplimentare sau găuri în pereţi şi în acelaşi timp.

Dispozitivul Google Chromecast preia conţinutul canalelor TV incluse în oferta Smart TV Stick sau pe cel din aplicaţiile compatibile cu telefonul, precum HBO GO, Spotify sau YouTube, şi îl redă pe televizor, cu un singur click, prin funcţia “cast”.

Pentru a folosi Chromecast-ul este nevoie de un televizor cu conexiune tip HDMI, internet prin fibră optică şi un cont Google activ, necesar configurării iniţiale a dispozitivului, plus conturi active pe aplicaţiile de streaming preferate (ex: HBO GO, Telekom TV, Spotify).

De asemenea, dispozitivul redă pe ecranul televizorului şi fotografiile, clipurile video sau melodiile preferate de pe telefonul mobil. Noua ofertă Smart TV Stick este disponibilă începând de astăzi, 6 aprilie, în două variante de preţ: la 2 euro/lună (aprox. 10 lei), cu 47 de canale incluse şi la 5 euro/lună (aprox. 24 de lei), cu 71 de canale, incluse timp de 24 de luni. Dispozitivul Chromecast este oferit în chirie cu reducere 100% pe întreaga perioadă contractuală.

În plus, clienţii care se abonează în perioada 6 aprilie 2020 – 17 mai 2020 la serviciul de televiziune de la Telekom beneficiază de 50% reducere din costul abonamentului timp de 6 luni, HBO şi HBO GO incluse 12 luni şi de oferta Smart TV Stick, fără costuri suplimentare, împreună cu livrarea gratuită la domiciliu a dispozitivului Google Chromecast. Clienţii pot comanda oferta Smart TV Stick în magazinele Telekom, la numărul 1930 sau pe www.telekom.ro.