Primul telefon 5G de la Nokia va fi dispozitivul folosit de agenţii MI6 în noul film al seriei James Bond

HMD Global, compania care deţine licenţa Nokia pentru telefoane, anunţă un parteneriat cu No Time To Die, cel de-al 25-lea film din seria James Bond. În film vor apărea primul smartphone Nokia 5G, ce urmează să fie anunţat în curând, precum şi alte terminale Nokia din programul Android One, cu actualizări regulate.

Înainte de premiera filmului, HMD Global va prezenta un spot cu Lashana Lynch în rolul Agentului Nomi, ce face parte din cea mai mare campanie globală de marketing a companiei, prezentând smartphone-urile Nokia ca fiind „Singurul gadget de care vei avea nevoie”.

Spot-ul a fost regizat de Amma Assante, câştigătoarea premiului BAFTA pentru regie şi este inspirat de pelicula No Time To Die.

Video-ul de 90 de secunde va fi lansat duminică, 8 martie. Pentru a-şi putea îndeplini misiunea, agentul Nomi foloseşte diferite funcţii ale noului său telefon Nokia, care va fi anunţat oficial pe 19 martie, la Londra.

În film vor apărea şi alte telefoane Nokia, precum Nokia 7.2, cu o cameră triplă de 48MP, tehnologie QuadPixel şi optică ZEISS sau deja legendarul Nokia 3310, atât de cunoscut în întreaga lume.

No Time To Die a fost amânat recent, din cauza temerilor legate de felul în care rezultatele financiare ale filmului ar putea fi afectate de epidemia de coronavirus, şi va avea premiera pe data de 12 noiembrie.