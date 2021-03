Orange: un sfert dintre clienţi au cumpărat dispozitive 5G în 2020

Din partea Orange au participat Pierre-Etienne Cizeron, Director de Marketing, Mădălina Ghiţă (Şef al diviziei de dispozitive şi obiecte conectate) şi Anca Veludă (Şef al departamentului Digital).

Fără a fi o surpriză, pentru Orange, anul 2020, a fost unul cu creşteri pe mai toate palierele. Să vă povestesc pe scurt ce spun cifrele din statistcile Orange despre anul trecut:

aplicaţia My Orange a avut o creştere a numărului de utilizatori cu 35%

unul din 4 cumpărători a achiziţionat un smartphone 5G

deşi oamenii au stat mai mult acasă, conectaţi la reţele wireless, consumul de internet mobil a crescut în medie cu 40%

în România s-au cheltuit pentru achiziţii online, 15 milioane de euro zilnic

veniturile magazinelor online au crescu cu 35%

Dacă tot am vorbit de 5G, Orange a spus că are acoperire 100% în Bucureşti şi acoperire parţială 5G în alte 14 oraşe, iar pe segmentul 4G are acoperire de 99% din suprafaţa României. Reţeaua de fibră optică acoperă 270 de localităţi, iar 51% dintre locuinţele din România utilizează cel puţin un serviciu Orange.

Pentru susţinerea economiei circulare Orange are un program de Buy-Back, cu preţuri pornind de la 10 Euro pentru telefonul sau tableta ta şi 70 de euro pentru dispozitive 5G. Pe lângă Buy-Back mai poţi cumpăra telefoane recondiţionate la preţuri accesibile şi poţi încheia o asigurare în caz de accident pentru telefon.

Pentru a comunica mai uşor şi oricând cu clienţii, Orange a introdus servicii cu inteligenţă artificială, chat bots, care pot răspunde permanent solicitărilor.