Oppo Reno 5 5G, smartphone mid-range premium, cu cea mai rapidă încărcare din segment şi 8GB de RAM [HANDS ON]

Oppo Reno 5 5G are un corp de metal, modelul testat e în varianta Starry Black, şi ecran OLED cu diagonala de 6,43 inci, protejat cu Corning Gorilla Glass 5.

Reno 5 5G se simte solid în mână, dar la cele 173 de grame, nu e cel mai greu şi probabil diagonala îl recomandă pentru utilizatori cu mâini mai mici.

Ecranul e luminos, are culori vii şi contrast bun, o rezoluţie de 1080 x 2400 şi raport 20:9. Are o folie de protecţie preaplicată, în stânga sus o cameră wide (24 mm) de selfie de 32 MP (f/2.4 şi HDR), iar în partea de jos a ecranului un senzor de amprentă.

Spatele e lucios, într-un negru nuanţat şi modulul de cameră e în aceeaşi culoare cu restul carcasei. Din cauza luciului ies puternic în evidenţă praful şi amprentele, asta dacă nu-i pui husa transparentă de silicon din pachet.

Principalele specificaţii ale modelului testat, CPH2145 : procesor Snapdragon 765G (7 nm), procesor grafic Adreno 620, 128GB de stocare (UFS 2.1) şi 8GB de memorie RAM. Pe partea de conectivitate avem Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C 3.1 cu OTG şi mufă Jack pentru căşti. Telefonul e dual-SIM şi rulează ColorOS 7.2 peste Android 11.

Am făcut câteva poze cu Oppo Reno 5 5G şi iată cum arată în fucţie de distanţa focală: wide, ultrawide, tele 2X şi tele 5X.

Şi o imagine Macro.

Nu mai reiau caracteristicile tehnice ale camerei. Găsiţi aici specificaţii complete ale telefonului.

Video FullHD/50fps cu OPPO Ultra Steady Video 3.0 activat.

Singurul difuzor e puternic la maximum, dar în gaming sau alt scenariu de utilizare pe orizontală poate fi acoperit cu mâna, din cauza poziţionării în partea de jos a telefonului. Făcând abstracţie de acest aspect, sunetul e bun în gaming, Youtube etc. Căştile pe jack, aflate în pachet se aud decent.

Butonul de pornire/oprire e pe partea dreaptă a telefonului, iar pe stânga le avem pe cele de volumşi slotul pentru cartela SIM, iar jos, difuzorul, mufa USB-C şi mufa Jack.





Telefonul e rapid în aplicaţiile obişnuite, pentru birou ori distracţie, dar merge şi la gaming, pentru care are şi un asistent dedicat (Game Assistant).

Puţin Asphalt 9.

Şi Call of Duty.

Când am primit telefonul era complet descărcat şi s-a încărcat complet cât timp m-am învârtit prin casă şi m-am jucat pe tabletă, circa 30 de minute. Apoi am citit specificaţiile şi am realizat că bateria de 4300mAh se încarcă rapid la 65W. Ce? Da, ai citit corect. Un smartphone mid-range cu încărcare la 65W. Cu aceeaşi viteză se încarcă şi terminale smartphone flagship, care costă cu cu 400-500 E mai mult.

Am făcut şi câteva teste sintetice: 3DMark wild Life, Geekbench şi PCMark.

Oppo Reno 5 5G e disponibil la precomandă aici, împreună cu un smartwatch Oppo Watch cadou, la preţul de 2499 lei.