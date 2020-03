OPPO lansează flagship-ul Find X2 Pro 5G şi anunţă oficial venirea pe piaţa din România - hands-on VIDEO

După prezentare, pe care am urmărit-o într-un spaţiu din Bucureşti, alături de mai mulţi jurnalişti, am făcut un hands-on cu cele două terminale, la invitaţia celor de la OPPO.

OPPO Find X2 Pro vine cu un ecran cu diagonala de 6.7 inci, rezoluţie QHD şi rată de refresh de 120 Hz. Camera de selfie se află în stânga sus. OPPO Find X2 Pro e dotat cu procesor Snapdragon 865, 12 GB memorie RAM, 512 GB stocare UFS 3.0, conectivitate 5G şi baterie de 4.260 mAh cu încărcare rapidă la 65W, care permite încărcarea completă (0-100%) în numai 38 de minute.

Find X2 Pro are rezistenţă la apă şi praf, standard IP68. Cameră principală are 48 MP, senzor Sony IMX689, autofocus dual-pixel şi stabilizare optică. Pentru ultra-wide avem senzorul Sony IMX586, tot de 48 MP, iar a treia cameră are un senzor de 13 MP cu stabilizare optică şi obiectiv periscopic pentru zoom 5X (optic) şi 10x hibrid. Zoom digital până la 60x.