Aşteptarea a luat sfârşit. Apple a lansat noua gamă de telefoane smart, mai numeroasă ca niciodată. Noile smartphone-uri Apple iPhone 12 au un design îmbunătăţit, câteva noutăţi foarte interesante sub carcasă, linii drepte, aspect revigorat. După cum spune chiar Apple, comparativ cu iPhone 11, iPhone 12 este mai subţire (cu 11%), mai mic (cu 15%) şi mai uşor.

Cum arată noile telefoane iPhone 12 lansate de Apple în octombrie 2020?

Chipsetul prezent pe noile telefoane iPhone este A14 bionic, pe o arhitectură de 5 nm, cu 6 nuclee ce duc performanţa şi eficienţa la noi nivele superioare.

O altă noutate prezentă pe noile iPhone 12 este încărcătorul wireless, MagSafe, ce utilizează magneţi pentru eficientizarea alimentării (viteza de încărcare ajunge la 15W).

În portofoliul iPhone 12 sunt nu mai puţin de 4 telefoane: iPhone varianta de bază, iPhone mini (cea mai mică versiune), iPhone Pro şi iPhone Pro Max (cel mai mare ecran întâlnit vreodată până acum pe un telefon Apple). Diferenţele dintre cele 4 telefoane sunt date de dimensiunea displayului, specificaţiile chipsetului şi camerei foto, capacităţii Flash şi altor facilităţi şi detalii de fineţe.

Toate cele 4 telefoane din gamă sunt 5G -ready şi permit utilizatorilor să se bucure de viteză de download super rapidă, browsing fără stres, mai lin ca niciodată. Apoi, toate cele 4 telefoane vin cu un design nou, inclusiv cu nuanţe noi disponibile şi există o varietate de schimbări pe partea de cameră foto, performanţă internă şi alte facilităţi.

Ce variantă de Apple iPhone 12 ar trebui să alegi?

Cu iPhone 12, în faţa noastră se ridică mai multe posibilităţi Apple decât oricând. Până de curând, alegerea unui smartphone era destul de simplă, pentru că Apple oferea un singur model de iPhone. Tot ce trebuia să faci era să alegi culoarea şi capacitatea de stocare. Anul acesta, însă, Apple lansează 4 telefoane noi: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro şi 12 Pro Max, care se alătură modelului în vogă deja existent pe piaţă, iPhone SE, lansat tot anul acesta, acum câteva luni. Asta înseamnă că în 2020, Apple oferă fanilor nu mai puţin de 5 modele noi de telefoane, ceea ce reprezintă o noutate.

Sunt cele mai multe modele iPhone pe care Apple le-a lansat vreodată într-un singur an, alături de noutăţi cum ar fi procesorul A14 Bionic (cel mai rapid de până acum din gama Apple), un glass coating mai rezistent Ceramic Shield, camere foto optimizate, design îmbunătăţit, MagSafe pentru un nou wireless charger şi sistem de accesorii. Toate acestea apar în condiţiile în care iPhone 11 şi iPhone XR încă există pe piaţă la preţuri destul de mari.

Concluzia?

Acum, pare mai dificil ca oricând să alegi un telefon iPhone din toate cele cu prezenţă actuală activă.

Cum arată iPhone Apple 12 - varianta "de baza" lansată de Apple în 2020?

iPhone 12 este varianta standard pentru 2020, care costă 4599 lei în preorder la evoMAG, cu Flash de 64 GB.

Telefon Mobil Apple iPhone 12, Super Retina XDR OLED 6.1", 64GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Negru) = 4599 lei

iPhone 12 păstrează ecranul de 6.1 inch şi dimensiunile generale ale modelului iPhone 11 de anul trecut, însă vine şi cu ceva nou: un panel OLED, cpu Apple A14 (pe care îl au toate cele patru variante iPhone 12), precum şi suport pentru 5G.

La prima vedere, pare că Apple s-a fixat pe formatul de 6.1 inch ca dimensiune implicită pentru iPhone-urile sale, oferind 4 astfel de variante în 2020. Cât priveşte camerele web, acestea au fost uşor îmbunătăţite faţă de varianta iPhone 11 de anul trecut. Au o camera cu f/1.6 wide, despre care Apple spune că este cu 27% mai luminoasă.

Cât costă Apple iPhone 12 varianta standard?

Apple iPhone 12 este disponibil în mai multe configuraţii la start, după lansarea din octombrie 2020. Astfel, puteţi alege varianta cu 64 GB Flash mai ieftină la 4599 lei, varianta cu 128 GB Flash la 4899 lei sau cu 256 GB Flash la 5499 lei.

Telefon Mobil Apple iPhone 12, Super Retina XDR OLED 6.1", 256GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, selfie camera, iOS (Roşu) = 5499 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12, Super Retină XDR OLED 6.1", a14 bionic processor, 64GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G bands, iOS (Roşu) = 4599 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12, Super Retină XDR OLED 6.1", 128GB Flash, ip68 water and dust, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G bands, iOS (Roşu) = 4899 lei - available to preorder la evoMAG

iPhone Apple 12 mini - cum arată, ce face şi cum este cel mai mic telefon iPhone 12?

Iată o altă variantă de telefon iPhone 12 pentru care poţi opta. Acesta este de fapt cel mai mic iPhone lansat de Apple în aproape jumătate de deceniu. Are un design fără ramă, ce permite telefonului cu ecran de 5.4 inch să fie mai mic din punct de vedere fizic decât iPhone SE 2020, care are ecran de 4.7 inch. Asta pentru că ambele dimensiuni se referă la ecran şi nu la dimensiunile totale, cu tot cu ramă.

Dincolo de faptul că are dimensiuni atât de mici, iPhone 12 mini oferă aceleaşi specificaţii de top ca şi iPhone 12 standard. Are într-adevăr un ecran mai mic şi probabil o baterie puţin mai mică (deşi Apple nu a confirmat oficial acest detaliu). Având în vedere aceste lucru, iPhone 12 mini pare o opţiune grozavă pentru oricine caută un telefon iPhone mai mic sau mai ieftin.

Cât costă iPhone 12 mini?

Noul telefon iPhone 12 mini este disponibil în mai multe variante în preorder la evoMAG. Cea mai ieftină configuraţie este 4099 lei şi are Flash de 64 GB. Următoarele opţiuni sunt cu Flash de 128 GB, respectiv 256 Gb.

Telefon Mobil Apple iPhone 12 mini, Super Retină XDR OLED 5.4", 64GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Alb) = 4099 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 mini, Super Retina XDR OLED 5.4", 256GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Alb) = 4999 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 mini, Super Retina XDR OLED 5.4", 128GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Albastru) = 4399 lei

iPhone 12 Pro - cu ce este diferit de iPhone 12 varianta standard?

Dacă până aici lucrurile par destul de simple cu iPhone 12 mini şi iPhone 12 "standard", pare că totul devine mai confuz când intră în scenă varianta iPhone 12 Pro. Cu toate că arată similar cu iPhone 12, există câteva diferenţe cheie între modelul 12 Pro şi modelul de bază.

Astfel, iPhone 12 Pro are un corp din oţel inoxidabil, comparativ cu un material din aluminiu, prezent pe iPhone 12. Apoi, în timp ce ambele telefoane au un ecran de 6.1 inch, iPhone 12 Pro oferă un panou mai luminos, cu o luminozitate tipică de 800 nits versus 625 nits, cât găsim pe iPhone 12. Ambele telefoane oferă maximum 1200 nits pentru HDR.

iPhone 12 Pro are, de asemenea, mai multe îmbunătăţiri pe partea de fotografie, inclusiv o a treia cameră, un teleobiectiv, care oferă zoom optic de 2x, deşi camerele largi şi ultrawide, precum şi camera frontală sunt altfel identice cu iPhone 12.

iPhone 12 pro adaugă, de asemenea, un nou senzor LIDAR, ce permite o realitate augmentată mai bună şi focalizare automată mai rapidă în condiţii de lumină slabă (precum şi fotografii portret în modul nocturn). Apple iPhone 12 Pro poate, de asemenea să înregistreze videoclipuri Dolby Vision HDR cu până la 60 cadre pe secundă, în loc de 30 cadre pe secundă, cât oferă iPhone 12.

Cât costă iPhone 12 Pro?

Noul telefon iPhone 12 Pro este disponibil în precomandă la evoMAG, cu următoarele preţuri.

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro, Super Retina XDR OLED 6.1", a14 bionic chip, 128GB Flash, Cameră Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Auriu) = 5799 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro, Super Retina XDR OLED 6.1", a14 bionic processor , 256GB Flash, Cameră Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Albastru) = 6399 lei

În cele din urmă, deşi diferenţa de preţ dintre iPhone 12 şi iPhone 12 Pro poate părea semnificativă, trebuie să luaţi în considerare că iPhone 12 Pro oferă mai mult spaţiu de stocare pe modelul entry-level, cu 128 GB, comparativ cu 64 GB pe iPhone 12 (Pro oferă, de asemenea, o opţiune mai mare de 512 GB). În cele din urmă, dumneavoastră decideţi care este configuraţia şi modelul care vi se potriveşte cel mai bine bugetului şi cerinţelor.

iPhone 12 Pro Max - cel mai mare smartphone iPhone 12

În fine, în suita de 4 telefoane iPhone 12 lansate în octombrie 2020, se află şi varianta cea mai mare - iPhone 12 Pro Max. Acesta impresionează printr-un ecran masiv, de 6.7 inch, care îl aşează rapid în capul listei celor mai mari telefoane iPhone de până acum. Nu a mai existat până acum un iPhone mai mare decât 12 Pro Max.

În timp ce sistemul de trei camere foto arată similar cu iPhone 12 Pro, Apple a profitat de dimensiunile generoase ale lui 12 Pro Max pentru a oferi optimizări mult mai mari faţă de cealaltă versiune, 12 Pro.

Mai exact, Apple foloseşte un nou senzor pentru camera primară largă de pe 12 Pro Max, care este mai mare din punct de vedere fizic decât cel de pe 12 pro, oferindu-i, de asemenea, acelaşi obiectiv f 1/6. Camera largă oferă o stabilizare optică a imaginii mai bună, cu un nou sistem de schimbare a senzorilor despre care Apple spune că funcţionează similar cu camerele DSLR. Se mişcă senzorul şi nu camera foto, ceea ce permite o stabilizare mai rapidă şi mai bună. Apple a mărit, de asemenea, distanţa focală a teleobiectivului 12 Pro Max, trecând de la 50 mm la 65 mm, pentru un zoom optic crescut, la 2.5c, în loc de 2x.

Cât costă iPhone 12 Pro Max?

Şi versiunea a 4-a a telefonului iPhone 12, Pro Max, este prezentă în magazinul online evoMAG şi poate fi pre comandată. Puteţi alege configuraţia cu 128 GB, cu 256 Gb sau cu 512 GB. Diferenţele de preţ sunt următoarele.

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro Max, Super Retina XDR OLED 6.7", a14 bionic chip, 512GB Flash, night mode, Cameră Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, ƒ16 aperture, 5G, iOS (Gri), usbc to lightning cable = 7999 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro Max, Super Retina XDR OLED 6.7", 256GB Flash, Cameră Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G speeds, iOS (Argintiu), portrait mode = 6999 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro Max, Super Retina XDR OLED 6.7", a14 bionic chip , 128GB Flash, Cameră Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Argintiu), apples iphone = 6299 lei

Cât costă cel mai ieftin telefon iPhone 12?

Cel mai ieftin telefon iPhone costă 4099 lei. Este iPhone 12 mini, cu ecran de 5.4 inch, Flash 64 GB, Cameră Duală 12 + 12, wireless, 5G.

Cât costă cel mai scump telefon iPhone 12?

Cel mai scump iPhone 12 costă 7999 lei, este 12 Pro Max, cu ecran 6.7 inch OLED, 512 GB Flash, Cameră Quad 12+ 12+12 MP + TOF 3D.

Ce accesorii se oferă împreună cu telefonul Apple iPhone 12?

Dacă vă aşteptaţi să primiţi o pereche de căşti sau alte accesorii gratuite marca Apple împreună cu un telefon iPhone 12, ei bine acest lucru nu se va întâmpla. În schimb, veţi găsi în pachet un cablu USB-C pentru încărcare. Veţi putea folosi încărcătoarele deja existente sau puteţi cumpăra unul separat sau puteţi folosi încărcarea wireless, pentru că Apple subliniază că intenţia sa este de a reduce cantitatea de deşeuri electronice generate atunci când cumpăraţi un iPhone nou.

Cutia telefonului iPhone 12 este mai subţire; va cuprinde telefonul, documentaţia şi cablul de încărcare.