Motorola One Vision, smartphone de buget: original, prietenos şi rapid [TECH REVIEW]

Formatul, sau raportul înălţime / lăţime al ecranului 21:9, e unul original şi primul aspect care îţi atrage atenţia la Motorola One Vision. În video, pe Youtube spre exemplu, când dai ”Zoom to fill” imaginea ocupă întreg ecranul şi experienţa e parcă mai plăcută.

Pentru simplificare, în unele locuri voi scrie MOV în loc de numele complet, Motorola One Vision.

One Vision stă bine în mână şi nu rişti să-l scapi, iar cu puţin exerciţiu poţi ajunge în orice colţ al ecranului cu diagonala de 6.3 inci cu densitate 432 ppi şi rezoluţie FHD+ (2520×1080). Faţa şi spatele sunt din sticlă, ecranul e protejat cu Corning Gorilla Glass şi rama dispozitivului e din plastic. Îmi place culoarea albastră pe care Motorola a numit-o Sapphire gradient, mă duce cu gândul la un film din 1998, The Big Blue. Există şi o altă variantă de culoare numită Bronze gradient, un maro interesant. Marginile ecranului nu sunt cele mai subţiri, totuşi avem un raport între ecran şi corp de 82.5%.

Datorită formatului (21:9), One Vision e foarte bun pentru vizionat conţinut video: Youtube, IGTV, platforme de filme şi seriale etc. Deşi e un smartphone cu diagonală mare, Motorola One Vision are doar 180 de grame, o greutate ideală pentru majoritatea utilizatorilor.

Specificaţii

One Vision e dual-SIM 4G, sau single-SIM plus card de memorie. MOV dispune de un procesor Exynos 9609, un octa-core tactat la 2.2 GHz, placă grafică Mali G72 MP3, 4GB memorie RAM şi stocare de 128GB, plus suport pentru card SD, până la 512GB. Poziţionare asigurată prin A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. Conectivitate wireless dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, Buetooth 5.0, radio FM şi porturi USB-C 2.0, jack de 3.5 mm.

Sistemul de operare e Android 9 (Pie), în programul Android One. Şi, conform producătorului, va primi actualizări ale sistemului de operare la Android Q şi Android R; actualizările de securitate vor fi furnizate timp de trei ani de la data lansării iniţiale la nivel global, mai 2019.

Cum se mişcă Motorola One Vision, în cea mai mare partea a timpului? Ca un smartphone de top. MOV vine cu un sistem de operare curat, doar cu aplicaţiile de bază preinstalate. Nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, colegul meu Dorin Constanda l-a filmat în timp ce-l folosesc. O probă pentru design, specificaţii şi pentru funcţionarea în timp real.

Camera principală duală, de 48 MP (f 1.7), foloseşte tehnologia Quad Pixel, care combină 4 pixeli într-unul mai mare, de 1.6µm. Rezultă imagini de 12 MP (4000 x 3000) cu o sensibilitate de 4 ori mai mare la lumină scăzută.

La reuşita fotografiilor de noapte contribuie şi modul Night Vision. De asemenea, faptul că avem un sistem optic de stabilizare (OIS) pe un smartphone mid-range nu poate fi ignorat. A doua cameră de pe spate are 5MP (f 2.2) şi e folosită pentru ruperea subiectului de fundal (bokeh), portrete etc.

Fotografiile de 12MP, realizate cu camera principală au gamă dinamică bună, detalii excelente, nivel redus de zgomot, culori vii şi exacte. În anumite cazuri, din cauza procesării software, detalii din imagine pot să apară şterse.

Imaginile de noapte în modul Auto sunt detaliate, cu nivel scăzut de zgomot şi contrast bun. Cu modul de noapte (Night Mode) obţii mai multe detalii în zonele întunecate, mai mult contrast şi o saturaţie mai mare a culorilor. Imaginile nu sunt perfecte, dar mai bine de atât nu poţi obţine în această categorie de preţ.

Imagine realizată în modul Night Vision la Piaţa Unirii din Bucureşti.

Camera de selfie are 25 MP (f 2.0) şi promite autoportrete ”incredibil de clare”. În autoportrete separarea subiectului e mai bună decât te-ai aştepta de la o cameră fără autofocus. Rezultatele pot varia în funcţie de coafură şi fundal. Poţi ajusta nivelul de blur şi poţi folosi filtre de culoare / lumină.

Motorola One Vison filmează până la 4K / 30 fps. Vezi cum arată o filmare de zi.

Şi una de noapte. De asemenea fii atent la modul în care înregistrează sunetul.

Autentificare biometrică

Deblocarea cu faţa sau prin amprentă nu sunt perfecte şi nu merg întotdeauna din prima, dar funcţionează decent. Cititorul de amprentă e mai exact decât recunoaşterea facială, iar dacă le activezi pe ambele n-o să ai probleme. Uneori, până ajung să pun degetul pe senzor, telefonul se deblochează cu faţa.

Sunetul

Volumul e ok, puternic şi clar, deşi avem un singur difuzor, în dreapta jos. Poziţionarea poate nu e cea mai fericită, existând riscul să-l acoperi când îl foloseşti pe orizontală. Şi în căşti se aude bine, poate mai mergea o treaptă în plus la volum.

Bateria

MOV are o baterie de 3500 mAh şi încărcare rapidă Quick Charge 3.0 - încărcător Turbo de 15W. Teoretic, 15 minute de încărcare asigură 7 ore de folosire. Poate nu chiar 15 minute, mai degrabă 30 de minute, dar oricum se încarcă foarte repede şi te ţine o zi de folosire normală. Dacă intri în categoria heavy users te va ţine undeva între 6 şi 7 ore de ecran aprins. Vezi în stânga viteza încărcare-descărcare şi în dreapta valorile estimate pentru SOT (screen on time) etc. Măsurătorile sunt realizate prin aplicaţia AccuBattery.

Teste

În stânga Antutu, în dreapta AItutu, un test pentru inteligenţa artificială a dispozitivului. E o aplicaţie la care se lucrează deocamdată (BETA). Tocmai o descoperisem într-un grup de pasionaţi şi am zis de ce nu. Pentru comparaţie, o să vă spun că şi Samsung Galaxy Note 9 a obţinut un punctaj asemănător în acest test.

Rezultate în testul 3D Mark şi Geekbench.

După cum se vede şi în materialul video (Hands On Preview), la final, One Vision vine cu o husă de silicon transparentă, pentru protecţie din prima clipă. La fel de adevărat este că în husă parcă nu mai e la fel de frumos.

Unul din puţinele momente când i-am scos husa a fost când i-am pus cartela SIM: a alunecat de pe scaun, a căzut şi s-a zgâriat. Nimic grav, dar dacă se poate evita? Deci fără husă e maximum de alunecos, ai grijă!

În pachet găseşti terminalul MOV, husa, încărcătorul, manuale şi căşti, plus rezerve.

Motorola One Vision se află lista telefoanelor Android Enterprise Recommended, program coordonat de Google, care stabileşte un nivel de excelenţă pentru dispozitivele şi serviciile dedicate companiilor.

Motorola One Vision are un design tineresc, interfaţă curată şi rapidă, o cameră bună şi toate astea pentru aproximativ 230 de euro.

