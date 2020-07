Motorola One Fusion+ este disponibil la precomandă în România

Motorola One Fusion+ e disponibil pentru comandă la preţul recomandat de 1399 lei, prin magazinele Altex.

Motorola One Fusion+ vine cu un sistem de camere quad pentru imagini realiste, care permite surprinderea fotografiilor la rezoluţie mare. Tehnologile Quad Pixel şi Night Vision ale senzorul principal de 64 MP oferă o sensibilitate la lumină de patru ori mai bună, claritate şi culori exacte. Senzorul de adâncime ajută ca portrele să aibă contururi clare şi un background blurat. Cu obiectivul ultra-wide de 118º poţi obţine cadre largi, iar camera dedicată, Macro Vision, aduce subiectul de cinci ori mai aproape, indiferent de dimensiunea lui.

Camera pentru selfie a lui Motorola One Fusion+ este de tip pop-up. Cu cei 16 MP şi cu ajutorul tehnologiei Quad Pixel şi Night Vision, camera frontală surprinde selfie-uri bune, în orice tip de lumină.

Display-ul Total Vision Full HD+ de 6.5 inci, al lui Motorola One Fusion+, oferă o paletă cromatică largă, iar certificarea HDR10 permite vizionarea filmelor sau videoclipurilor, dar şi vizionarea fotografiilor în culori vii, cu o luminozitate şi un contrast îmbunătăţit.

Smartphone-ul vine echipat cu un sunet puternic datorită boxelor Hi-Fi. Tonurile joase sunt de patru ori mai bune, sunetul mai curat şi claritatea mai mare, chiar şi atunci când volumul este la maximum.

Procesorului Qualcomm Snapdragon 730, echipat cu capabilităţi AI, facilitează multifuncţionalitatea şi conferă eficienţă energetică pentru o experienţă optimă de gaming, punând la dispoziţie o performanţă crescută din punct de vedere energetic.

Datorită bateriei de 5000 mAh, Motorola One Fusion+ poate atinge o autonomie crescută de două zile, iar alimentarea se face rapid prin tehnologia de încărcare TurboPower.

Motorola One Fusion+ este echipat cu un buton dedicat Google Assistant pe partea laterală a telefonului, pentru comenzi vocale, chiar şi atunci când telefonul este blocat. În plus, Motorola One Fusion+ vine la pachet cu My UX, care include toate experienţele Moto dedicate. My UX le permite utilizatorilor să ducă muzica, videoclipurile şi jocurile la următorul nivel, cu setări personalizate şi comenzi avansate, în plus îşi pot crea propriile teme pentru dispozitiv.