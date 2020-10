Huawei P smart 2021 şi Watch GT 2 Pro: Produse diametral opuse, dar la fel de bune (TECH REVIEW)

Teoretic, produsele acestea nu ar trebui să fie cumpărate împreună, fiind realizate pentru două tipuri diferite de clienţi. Totuşi, eu le-am testat în acelaşi timp, astfel că o să îmi permit să scriu despre ambele în acest review, începând cu Huawei P smart 2021.

P Smart 2021

P smart 2021 este un smartphone cu specificaţii de midrange şi preţ entry-level, fiind disponibil în acest moment la retaileri pentru aproximativ 900 de lei. Eu l-am testat în varianta neagră şi trebuie să recunosc că e un telefon foarte arătos pentru preţul pe care îl are. Spatele este din plastic, în mod evident, fiind vorba de un telefon de buget, însă îmi place dispunerea camerelor, modulul fiind mult mai bine integrat decât pe alte telefoane din ziua de azi şi chiar decât pe alte dispozitive ale celor de la Huawei, precum P40 lite.

Ecran generos, bun pentru vizionarea de conţinut

În faţă se remarcă un cutout în display, de formă circulară, în care se adăposteşte bineînţeles camera de selfie. Şi dacă tot am adus aminte de display, e de menţionat şi că acesta este unul mare, de 6,67 de inci, cu un raport screen-to-body de aproximativ 84,3%, datorită acelor benzi negre destul de proeminente de pe cadrul dispozitivului. Panel-ul este un IPS LCD care se vede bine şi are o rezoluţie de 1080 x 2400 de pixeli, însă mi-aş fi dorit să fie puţin mai luminat. Totuşi, faptul că este atât de mare îl face perfect pentru vizionarea de conţinut.

Ca să clarificăm destul de devreme acest lucru, P smart 2021 vine fără GMS (Google Mobile Services), astfel că nu, nu vei avea acces la YouTube, Gmail sau Google Calendar decât prin browser sau alte rute ocolitoare. Am detaliat în alte review-uri legate de device-uri Huawei care sunt acestea, însă poţi păstra foarte multe aplicaţii şi prin Phone Clone, o aplicaţie foarte utilă atunci când treci pe un dispozitiv Huawei. Nu mi s-a întâmplat până acum să se transfere suita GMS, dar aplicaţii precum Waze sau Uber au trecut cu succes şi funcţionează fără probleme, deşi se folosesc de hărţile celor de la Google.

În orice caz, Huawei pune la dispoziţia utilizatorilor două unelte foarte importante pentru a uşura această „lipsă”: Petal Search şi magazinul de aplicaţii AppGallery. Am mai vorbit despre amândouă în articole dedicate, Petal Search fiind o soluţie foarte bună de a descărca aplicaţii, care te trimite direct pe paginile oficiale Facebook, Instagram sau WhatsApp pentru a lua un APK şi AppGallery fiind magazinul de aplicaţii Huawei, aflat într-o continuă dezvoltare şi care a ajuns de la 0 la peste 1000 de aplicaţii locale în ultimul an.

Performanţă

Sistemul de operare este însă un Android 10, peste care avem aplicată interfaţa EMUI 10.1, iar de procesare se ocupă un Kirin 710A pe 14nm, cu opt nuclee şi un accelerator grafic Mali-G51 MP4. În traducere, asta înseamnă o putere de procesare excelentă, echivalentă cu cea a unui telefon midrange, mult mai scump decât P smart 2021. Jocurile merg foarte bine, task-urile de zi cu zi nu „încarcă” telefonul, şi performanţa sa este mulţumitoare chiar şi pentru un utilizator mai înrăit.

Combinaţia de memorie RAM şi stocare este una singură - 4GB cu 128GB, fără alte variante. Avem stocare suficientă, aşadar, şi chiar dacă cei 4GB de RAM nu par impresionanţi, îşi fac treaba foarte bine şi nu îţi dau motive de a te plânge.

Sunetul nu este extraordinar din punct de vedere al calităţii, atunci când mergi spre zona maximă, însă este suficient de puternic şi nu pierde multă claritate. Oricum, ai jack de căşti pe Huawei P smart 2021, aşa că nu prea văd de ai folosi difuzorul.

Autonomia este excelentă, lucru pe care îl tot spun de aproape doi ani la device-urile Huawei, dar care rămâne constant valabil: 5000mAh, cu 22,5W pe încărcare de tip fast charge (evident, pe USB-C). Este în continuare aspectul în care mi se pare că nimeni nu se compară cu Huawei, compania din Shenzhen reuşind constant să aducă o baterie performantă şi capabilă pe toate dispozitivele sale.

Camere şi alte specificaţii

Mai amintesc şi câteva specificaţii pe care le-am omis până acum: avem senzor de amprentă pe laterala telefonului, un lucru care pe mine nu mă încântă, însă ştiu o mulţime de oameni care sunt fan al plasării sale aici, Bluetooth 5.1, o greutate de 206 grame (puţin cam mult, dar e în regulă) şi o disponibilitate în trei culori: Midnight Black, Crush Green şi Blush Gold.

Probabil că ai observat că lipseşte ceva până acum: camerele. Nu, nu le-am lăsat la sfârşit pentru că nu ar fi bune, ba dimpotrivă, sunt excelente. Nu am reuşit să fac foarte multe fotografii, însă cele câteva pe care le-am realizat mi-au plăcut foarte mult. E un telefon competent pe zona de foto, echipat cu un senzor principal de 48MP, un ultrawide de 8MP, un macro de 2MP şi un senzor de adâncime de 2MP.

Culorile sunt reprezentate foarte bine, îmi place că nu am avut artefacte vizibile cu ochiul liber, iar AI-ul pus la treabă de Huawei se descurcă bine cu diferite scenarii. Mai mult mi-a plăcut însă filmarea de pe spate, realizată la calitate 4K, la 30fps. Pe faţă, regăsim filmare la 1080p, tot la 30fps, realizată cu o cameră de selfie de 8MP.

Întrebarea principală mi se pare că este: aş recomanda Huawei P smart 2021? Ei bine, da. Mi se pare un telefon excelent ca raport calitate-preţ, foarte bun din punct de vedere al specificaţiilor şi al pachetului foto-video. Da, lipsesc aplicaţiile Google, dar asta deja nu mai e o noutate, se întâmplă de un an, şi sincer, am obosit să tot repet lucrul acesta. Un telefon e o investiţie, chiar dacă vorbim de un Huawei P smart 2021 de 900 de lei, şi mi se pare normal să ştii ce are şi ce nu are ceea ce cumperi, mai ales când nu e vorba de o noutate în piaţă.

Huawei Watch GT 2 Pro

Bun, să trecem de cealaltă parte a baricadei, unde se află dispozitivul premium, flagship-ul Huawei în materie de smartwatch-uri, un ceas mai scump decât telefonul despre care tocmai am vorbit. Aşadar, ce poate Huawei Watch GT 2 Pro?

În primul rând, e un ceas mare, cu un cadran care are 46,7mm şi o greutate de 52 de grame (fără curea). Arată însă foarte bine, fiind realizat din titan, cu sticlă de safir care protejează ecranul de zgârieturi, oferindu-i o rezistenţă excelentă. E disponibil în două versiuni de culoare, Night Black şi Nebula Grey, însă la capitolul estetic mai mult te vor interesa curelele pe care le poţi avea pentru el, şi din fericire ai o mulţime de opţiuni la dispoziţie.

În pachet, primeşti şi o curea de rezervă, pe lângă încărcător, ceas şi cablul de încărcare. E un pachet simplu, dar prezentarea este excelentă. Remarci cu uşurinţă ecranul AMOLED de 1,39 inci, cu două butoane (unul de power şi unul pentru navigare) cu o rezoluţie de 454 x 454 de pixeli şi îmi place luminozitatea sa, suficient de puternică pentru a face ecranul vizibil în lumina soarelui.

Display superb şi performanţă foarte bună

De altfel, acesta mi se pare şi cel mai mare plus pe care îl are Watch GT 2 Pro: display-ul. Este superb, foarte uşor de navigat (la asta ajută şi procesorul Kirin A1) şi suficient de mare pentru a citi un mesaj întreg, când ai notificările pornite. Adaugă la asta şi rezistenţa pe care o are şi ai un ceas pe care îl vei purta câţiva ani fără probleme şi cu plăcere.

La stocare, remarcăm 4GB, pentru melodii şi aplicaţii pe care vrei să le pui pe ceas, un spaţiu suficient. Vine cu Bluetooth 5.1, GPS şi are o rezistenţă de până la 50 de metri adâncime. Vine cu o mulţime de tipuri diferite de sporturi pe care le poate recunoaşte, de la skateboarding la wakeboarding şi cam orice alt sport îţi trece prin minte, inclusiv cele de contact (deşi aici nu prea înţeleg, nu ştiu niciun practicant al sporturilor de contact care să se antreneze cu ceasul la mână), iar datele pe care le oferă sunt excelente, corespunzând constant cu ceea ce simţi în timpul antrenamentului şi cu figurile reale (de exemplu, numărul paşilor, calorii arse etc.).

Conexiunea se face prin aplicaţia Huawei Health, unde o să găseşti detalii complete ale antrenamentelor făcute, ale ritmului cardiac şi somnului şi alte informaţii. Legat de somn, aş vrea să menţionez că nu am dormit cu el, pentru că mi se pare totuşi mult prea mare pentru a putea face asta într-un mod confortabil.

Două săptămâni de autonomie

Şi la smartwatch-uri, Huawei nu are rival în ceea ce priveşte autonomia bateriei. Două săptămâni poate rezista Watch GT 2 Pro (fără GPS activ, evident). Este un aspect pe care niciun concurent direct nu îl poate replica, iar acesta este poate cel mai mare avantaj al Huawei în acest segment.

Huawei Watch GT 2 Pro costă aproximativ 1400 de lei la majoritatea retailerilor din România la momentul scrierii articolului, fiind cel mai scump ceas Huawei de pe piaţă. Este însă şi cel mai bun ceas Huawei, oferind o experienţă premium, şi având un aspect elegant, cu un display mare şi arătos, ce poate fi personalizat cu o mulţime de feţe de ceas din aplicaţie. Nu sunt un fan al ceasurilor mari, şi mă îndoiesc că lucrul acesta se va schimba vreodată, însă Huawei Watch GT 2 Pro e cu siguranţă o alegere foarte bună pentru cei care vor să aibă „the best Huawei experience” la mână.