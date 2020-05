FOTO Cum ar putea arăta Samsung Galaxy Note 20 Plus

Imaginile nu sunt oficiale, bineînţeles, fiind mult prea devreme pentru ca Samsung să dezvăluie design-ul viitorului său dispozitiv. Cu toate acestea, dată fiind reputaţia celor care au dezvăluit imaginile, ne putem aştepta ca acestea să fie destul de apropiate de adevăr.

Astfel, contul de Twitter @OnLeaks, în colaborare cu fabricantul de huse Pigtou, a publicat rendere ale viitorului flagship Samsung. Schimbările nu par a fi foarte mari faţă de predecesorul Galaxy Note 10 Plus, însă putem vedea modificări în ceea ce priveşte ansamblul de cameră de pe spate şi display-ul.

Astfel, remarcăm acelaşi design al ecranului, cu o cameră de selfie de tip punch-hole poziţionată în centru. Interesant este că marginile sunt curbate, ceea ce ar însemna că producătorul sud-coreean ar renunţa destul de rapid la trendul pe care îl adoptase recent, acela de a reveni la margini drepte, cum am văzut pe seria S20.

În ceea ce priveşte dimensiunea, ne aşteptăm la 6,9 inci, o creştere de 0,1 inci faţă de anul trecut, acelaşi ecran AMOLED mai subţire, însă puţin mai înalt.

Pe spate, remarcăm un ansamblu de cameră considerabil mai mare faţă de Galaxy Note 10 Plus, similar cu cel pe care îl regăsim pe S20 Ultra în acest an. Fiecare senzor de cameră este marcat de un cerc alb, pentru un plus la capitolul esteticii şi ne aşteptăm să vedem aproximativ aceleaşi camere ca pe cel mai nou flagship din seria S20 a producătorului sud-coreean.

Lansarea seriei Galaxy Note 20 este aşteptată din nou în luna august, şi va fi cel mai probabil difuzată online, pe canalele oficiale ale sud-coreenilor.