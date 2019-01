Apple îşi ironizează concurenţa. Ce reclamă a afişat compania americană în Las Vegas, cu ocazia CES 2019

FOTO via EPA

Anul acesta a fost rândul lui Apple să îşi „trolleze” competitorii. Compania condusă de Tim Cook se află în mijlicul unei periaode mai proaste, după ce a anunţat că vânzările de iPhone-uri sunt mai slabe în acest an, decât în cei precedenţi.

Colac peste pupăză, Apple ar putea fi forţată să retraga anumite modele de telefoane de pe pieţe importante, ca urmare a procesului pierdut cu producătorul american de chipset-uri Qualcomm.

Însă, în ceea ce priveşte securitatea telefoanelor, Apple este lider de piaţă, compania demonstrând de multe ori că ştie cum să aibă grijă de datele personale ale utilizatorilor săi. Ba chiar mai mult, gigantul din Cupertino şi-a măsurat forţele şi cu FBI, atunci când a refuzat să ajute la deblocarea iPhone-ului unui suspect.

Realizând că este o carte importantă de jucat, în ceea ce priveşte securitatea datelor, Apple a dispus o reclamă uriaşă în Las Vegas, pentru a stârni zâmbetele vizitatorilor şi participanţilor de la CES.

FOTO via Chris Velazco (Engadget)

Cu trimitere directă către expresia ”What happens in Vegas, stays in Vegas” (N.R „Ce se întâmplă la Vegas rămâne la Vegas”), Apple dă dovadă că ştie să facă şi glume, nu numai telefoane scumpe.