Actualizarea One UI 3.1 aduce funcţiile de pe Samsung Galaxy S21 pe seriile Galaxy S20, Galaxy Note20 şi Galaxy Z

Actualizarea, care a fost lansată pentru prima dată pe seria Galaxy S21, aduce o selecţie de noi capabilităţi pentru surprinderea şi editarea de fotografii şi videoclipuri.

Acum, cu noua funcţie îmbunătăţită Single Take, utilizatorii pot să surprindă simultan o varietate de formate statice şi video, cu o simplă atingere.

De asemenea, prin intermediul actualizării One UI 3.1, utilizatorii vor beneficia şi de noul instrument de ştergere a obiectelor (Object eraser) neplăcute din fundalul fotografiilor. Aceştia pot utiliza instrumentul inteligent de editare a fotografiilor pentru a tăia fără efort părţi nedorite ale fotografiilor, fără a edita manual şi a pierde foarte mult timp. Pentru a face acest lucru, utilizatorii trebuie să atingă pur şi simplu zona pe care doresc să o elimine, iar aceasta va fi selectată şi ştearsă automat.

One UI 3.1 este echipat cu un autofocus tactil îmbunătăţit şi un controler de expunere automată. Cu o singură glisare la stânga sau la dreapta, oriunde pe ecran, aceştia pot edita acum luminozitatea imaginii înainte de a realiza fotografia.

One UI 3.1 introduce şi noua caracteristică Multi Mic Recording, care, în modul Pro Video, permite înregistrarea simultană a sunetului atât prin telefon, cât şi printr-un dispozitiv conectat prin Bluetooth, precum Galaxy Buds Pro, Buds Live şi Buds+. Indiferent dacă utilizatorii doresc să realizeze un vlog sau să înregistreze două sunete în mod simultan, de pildă sunetul vocii lor şi, separat de acesta, pe cel al unui instrument pentru o înregistrare audio mai profesională, cu funcţia de înregistrare Multi Mic aceştia vor avea suportul tehnologic necesar pentru a crea videoclipuri.

Fotografiile şi momentele preferate sunt stocate în Galeria actualizată, care grupează şi aranjează conţinutul într-un flux prin care utilizatorii pot naviga simplu.

Noul mod Eye Comfort Shield introdus odată cu One UI 3.1, este disponibil în Setări şi are rolul de a regla automat lumina albastră în funcţie de ora din zi. Utilizarea tonurilor mai calde furnizate de Eye Comfort Shield ajută utilizatorii să adoarmă mai uşor noaptea, putând seta dispozitivul în aşa fel încât acesta să regleze automat culorile ecranului pe tot parcursul zilei sau să-şi personalizeze singuri programul în funcţie de nevoile lor.One UI 3.1 facilitează siguranţa şi controlul conţinutului partajat într-o formă îmbunătăţită şi eficientă. Utilizatorii pot elimina metadatele care dezvăluie locaţia fotografiilor înainte de a le distribui sau pot utiliza funcţia Partajare privată pentru a controla cine are acces la conţinutul trimis şi cât timp va fi disponibil acesta.

Cu noua actualizare One UI 3.1 comutarea între telefon şi tabletă a devenit mai eficientă. Funcţia Auto Switch de pe Galaxy Buds Pro, Buds Live şi Buds+ permite comutarea rapidă a sunetului între dispozitivele Galaxy. Dacă utilizatorii doresc să urmărească videoclipuri pe telefon, să asculte melodia sau podcastul preferat, o pot face conectând telefonul compatibil la Galaxy Buds Pro datorită funcţiei 360 Audio.