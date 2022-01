Xiaomi a publicat un set de standarde globale comune, pentru dispozitivele IoT

Xiaomi deţine cea mai mare platformă AIoT destinată consumatorilor. Până în noiembrie 2021, platforma AIoT Xiaomi conectase mai mult de 400 de milioane de dispozitive, în afară de telefoane şi laptopuri.

Există peste 8 milioane de utilizatori cu 5 sau mai multe dispozitive IoT Xiaomi în întreaga lume.

Ghidul vine şi în contextul în care British Standards Institution (BSI) a confirmat că Xiaomi Mesh System AX3000 a obţinut BSI IoT Kitemark.

BSI IoT Kitemark este un produs şi serviciu de certificare a calităţii produselor şi serviciilor deţinut şi operat de BSI. Instituţia efectuează teste tehnice şi audite de securitate pentru sistemele IoT, oferindu-le consumatorilor asigurări de siguranţă şi încredere în dispozitivele IoT, la cele mai înalte standarde. Obţinerea BSI IoT Kitemark semnifică faptul că produsele Xiaomi respectă multiple standarde de cyber-securitate, inclusiv standardul ETSI/EN303645 al Institutului European de Standarde de Telecomunicaţii (ETSI), precum şi Top 10 cerinţe de securitate al Open Web Application Security Project (OWASP).

Este al treilea produs Xiaomi care primeşte această acreditare internaţională de securitate, după Mi 360° Home Security Camera 2K şi aplicaţia Xiaomi Home, care au obţinut BSI Kitemark, în iulie 2021.

Acestea sunt doar câteva borne pe care Xiaomi le-a atins în ceea ce priveşte securitatea IoT. În iunie 2021, Xiaomi a publicat Xiaomi IoT Privacy White Paper , în care explică politicile şi practicile de securitate şi confidenţialitate pe segmentul produselor IoT Xiaomi.

În luna noiembrie a aceluiaşi an, în The Contemporary Use of Vulnerability Disclosure in IoT (Report 4: November 2021) publicat de Internet of Things Security Foundation (IoTSF), Xiaomi a fost listat drept unul dintre cei 21 de producători de dispozitive IoT care întrunesc testul de prag extins, şi anume au primit cel mai mare rating pentru politica de divulgare a vulnerabilităţilor de securitate.