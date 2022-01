Vodafone UK şi Samsung au testat cu un apel video prima staţie de bază 5G Open RAN din Marea Britanie

Această staţie, situată în regiunea Bath, Marea Britanie, marchează începutul arhitecturii de reţea Vodafone Open RAN la scară largă în Europa, cu peste 2.500 de staţii suplimentare care vor urma.

Companiile au finalizat un apel video 5G live, utilizând reţeaua de acces radio virtualizată 5G (vRAN) de la Samsung, care a fost primul apel peste o reţea 5G Open RAN comercială din Marea Britanie, între Andrea Dona, Vodafone UK Chief Network Officer şi Julia Lopez, Minister of State for Media, Data and Digital Infrastructure, UK Government.

În iunie 2021, Vodafone UK a selectat Samsung drept furnizor principal pentru a sprijini o implementare comercială 5G la scară largă în Europa, bazată pe o arhitectură Open RAN, utilizând o reţea de acces radio virtualizată (vRAN).

În următoarele luni, Vodafone şi Samsung vor testa parametrii şi caracteristicile de performanţă la nivel de telecomunicaţii ale Samsung vRAN, precum securitatea, mobilitatea inter-Radio Access Technology (inter-RAT) şi inter-frequency handover, precum şi asigurarea conformităţii cu specificaţiile Open RAN.

RAN-ul complet virtualizat, bazat pe software, de la Samsung rulează pe servere disponibile comercial (COTS, Commercial off-the-shelf), oferind caracteristici şi performanţe care sunt echivalente cu echipamentele tradiţionale bazate pe hardware dedicat. vRAN-ul de la Samsung foloseşte o arhitectură nativă în cloud, bazată pe containere.

Companiile vor testa şi alte tehnologii de reţea care folosesc atât LTE, cât şi 5G. Printre acestea se numără Dynamic Spectrum Sharing (DSS), care alocă resurse timp-frecvenţă pe baza cererilor de trafic pentru a găzdui utilizatorii atât de tip LTE, cât şi 5G în aceeaşi bandă de frecvenţă, dar şi E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC), care creste rata de transfer 5G, fiabilitatea şi acoperirea prin îmbinarea resurselor reţelelor 4G şi 5G. Testarea va avea loc în prima jumătate a anului 2022.