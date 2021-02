Un nou proiect le permite românilor să investească în energie verde

Proiectul „Investim în energie verde!” se desfăşoară timp de 60 de zile. În acest interval, orice persoană poate investi orice sumă, minimum 500 de lei. Scopul final este strângerea a 2 milioane de lei. Banii vor fi folosiţi pentru achiziţia unei firme furnizoare de energie, astfel încât Cooperativa de Energie să intre pe piaţă ca primul furnizor de energie 100% regenerabilă, cu certificate de origine.

Primul pas este înscrierea în Cooperativa de Energie. Asta pentru că achiziţia firmei de furnizare va fi finanţată în totalitate doar de către membrii cooperatori, sub formă de împrumuturi cu randamente atractive, de 3,7% pe an, pentru o perioadă de un an, respectiv de 5,2% pe an, pentru o perioadă de cinci ani.

În pasul al doilea, suma dorită pentru investiţie se transferă din contul de membru. În câteva zile de la lansarea proiectului în interiorul cooperativei, membrii existenţi au reuşit să strângă peste 150.000 de lei. “Obiectivul nostru principal este să facilităm şi în ţara noastră tranziţia energetică către o piaţă acoperită 100% cu energie din surse regenerabile, în care cetăţenii să joace un rol activ.” spune Victor Iancu, preşedinte al Cooperativei de Energie.