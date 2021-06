Probleme cu internetul la nivel mondial. Platforme social media, site-uri de ştiri şi al guvernului britanic, afectate de întreruperi

Compania a spus că a localizat problema şi că rezolvă situaţia.







Aproximativ 21.000 de utilizatori Reddit au semnalat probleme în accesarea platformei social media şi circa 2.000, legat de Amazon şi Twitch.





Între site-urile de ştiri afectate se numără Financial Times, The Guardian, The New York Times şi Bloomberg News.





Nu a putut fi accesat nici site-ul guvernului britanic, gov.uk.





Unele dintre pagini au început să revină la normal.