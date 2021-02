Elon Musk spune că viteza internetului Starlink se va dubla până la sfârşitul anului

Starlink, reţeaua de internet prin satelit a celor de la SpaceX, îşi va dubla viteza „în acest an” anunţă Elon Musk pe Twitter, răspunzând unui mesaj al cuiva care tocmai anunţa că a primit kit-ul de testare beta al Starlink. În acest moment, compania oferă viteze între 50Mbps şi 150Mbps, iar Musk anunţă că în curând limita maximă va urca la 300Mbps.

Deşi aceasta nu este o viteză extraordinară, este mai mare decât cea la care au acces mulţi oameni, mai ales în zone cu populaţie redusă, pentru care Musk spune de altfel că reţeaua Starlink va fi şi cea mai utilă.

„E important de menţionat că reţelele mobile vor avea tot timpul avantajul în zonele urbane, dens populate. Sateliţii sunt cei mai buni pentru zone cu o densitate a populaţiei medie sau redusă” a scris Musk pe Twitter.

Şeful SpaceX spune de asemeena şi că latenţa reţelei ar trebui să se îmbunătăţească la aproximativ 20ms. În acest moment, latenţa este situată pe la 34-44ms.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year