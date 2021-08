Serviciul de gaming în sistem cloud al Microsoft va fi disponibil pe consolele Xbox mai târziu în acest an

Giganţi americani ai tehnologiei precum Microsoft, Google şi Amazon mizează pe viitorul jocurilor video dincolo de console, în care serviciile pe bază de abonament şi software-ul vor juca un rol mult mai important.

Cu toate că Microsfot investeşte încă masiv în consolele Xbox, acordă o atenţie deosebită

Though Microsoft is still investing heavily in Xbox hardware, it’s also putting a great deal of focus into serviciului pe bază de abonament Xbox Game Pass, care oferă jucătorilor acces la o librărie de peste 100 de titluri pentru circa 15 dolari pe lună.

Jocurile cloud, care sunt găzduite pe servere şi accesare în sistem streamin g de către utilizatori pe internet, reprezintă o parte importantă a trategiei Microsfot, obiectivul fiind că atragă mai mulţi jucători în ecosistemul Microsfot printr-o gamă largă de dispozitive diferite.

În prezent, Xbox Cloud Gaming este disponibil numai pe dispozitive mobile şi PC-uri, dar Microsoft intenţionează să-l aducă şi pe console.

De asemenea, compania are un plan de a lansa jocuri cloud pe televizoare prin parteneriate cu producătorii şi propriile dongle de streaming dedicate.

Microsoft a dezvăluit fereastra de lansare a jocurilor cloud pe console la târgul de jocuri video Gamescom.

Evenimentul are loc în mod normal la Köln, Germania, dar anul acesta a fost organizat online din cauza pandemiei de coronavirus.

Rivala japoneză Sony pariază, de asemenea, pe servicii prin intermediul ofertei sale de abonament PlayStation Plus, care oferă jucătorilor acces la multiplayer online şi la anumite jocuri gratuite în fiecare lună.

Dar Sony îşi promovează în principal jocurile exclusive de succes, în încercarea de a atrage consumatorii. Francizele de succes precum The Last of Us şi God of War, de exemplu, pot fi găsite doar pe platformele PlayStation.

Totuşi, Microsoft a cheltuit mai agresiv pe conţinut exclusiv în ultima vreme. Firma a achiziţionat anul trecut Bethesda, producătorul emblematic de jocuri video din spatele unor francize precum The Elder Scrolls şi Fallout, pentru 7,5 miliarde de dolari.

Jocurile video au avut un an de succes în 2020, deoarece oamenii s-au orientat spre divertismentul la domiciliu în timpul restricţiilor de circulaţie legate de Covid-19.

În prezent, jocurile video reprezintă o industrie de 180 de miliarde de dolari, potrivit firmei de cercetare a pieţei IDC. Pe măsură ce diferite ţări elimină restricţiile legate de pandemie, rămâne de văzut dacă această tendinţa va continua.