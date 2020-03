Razer Wolverine Tournament Edition: Controller pentru profesionişti (TECH REVIEW)

E foarte important să menţionez în primul rând că Razer Wolverine TE nu se adresează gamer-ului ”de rând”. Dacă ai nevoie de un controller în plus pentru Xbox, cel mai bine ar fi să alegi unul standard de la Microsoft, pe care îl găseşti la un preţ mult mai ieftin şi care te va mulţumi pe deplin.

Însă, dacă eşti genul de persoană care nu neglijează deloc multiplayer-ul şi vrea să aibă posibilitatea de a-şi personaliza controller-ul după bunul plac, ai putea să arunci un ochi la Razer Wolverine TE.

Asta pentru că este conceput special pentru cei care fac dintr-o mică sesiune de gaming o noapte albă şi care îşi doresc toate avantajele posibile în jocuri precum noul Call of Duty: Warzone, pentru care am şi folosit în mare parte acest controller (da, I am a mad person, şi joc shootere cu un controller).

În cutie nu ai decât controller-ul şi cablul adiacent, care este de tip USB la micro-USB. Acest cablu este special confecţionat de cei de la Razer pentru a opri deconectarea accidentală, astfel că ar fi bine să îl ţii la îndemână constant, pentru că va fi greu să găseşti un înlocuitor. Evident, e suficient de lung pentru a-ţi permite să te joci de la o distanţă apreciabilă faţă de monitor/televizor, şi vei beneficia şi de un jack de 3,5mm pentru căşti, situat în partea de jos.

Patru butoane în plus, complet ”customizabile”

La prima vedere ai putea crede că e doar un controller normal de Xbox, cu câteva elemente de culoare pe D-Pad. Însă, odată ce îi examinezi spatele, descoperi pe ce ai dat, de fapt, banii. Are patru butoane în plus faţă de controller-ele normale de Xbox (M1, M2, M3, M4 - primele două pe partea de sus, lângă triggere, celelalte în zona de lângă grip-uri).

Dacă tot vorbim de grip-uri (sau mânere, zonele pe care le ţii practic în mână), hai să le examinăm cu puţin mai multă atenţie Ele sunt făcute dintr-un material interesant, asemănător unui cauciuc, uşor texturat, care îţi împiedică mâna să alunece. E un element de design foarte plăcut şi bine realizat, care îţi oferă un mic plus de confort în sesiuni lungi de gaming.

Vei remarca şi că, deşi pare destul de masiv datorită multitudinii de butoane şi funcţii pe care le vezi pe el, se simte mai uşor decât un controller obişnuit de Xbox.

Unul dintre principalele atuuri ale acestui controller este însă ceea ce Razer numeşte Hair Trigger Mode. Acesta se activează (sau dezactivează) din cele două switch-uri amplasate pe spatele controller-ului şi permite practic o creştere semnificativă a vitezei de reacţie a celor două triggere în jocuri. Mai simplu spus, vei putea să tragi într-un shooter cu o atingere fină, fără să fie nevoie să ”abuzezi” butoanele, iar timpul de răspuns va fi aproape instant.

Butoanele ABXY, o surpriză plăcută

O altă diferenţă faţă de controller-ele normale de Xbox se observă în butoanele ABXY. Pe Razer Wolverine TE ele produc un fel de click, asemănător cu cel al mouse-ului, şi sunt mult mai bine fixate decât cele de pe un controller normal. Senzaţia este per total mai satisfăcătoare, deşi s-ar putea să îţi fie puţin dificil să te adaptezi dacă ”migrezi” de pe un controller standard de Xbox. Razer numeşte aceste butoane ”mecha tactile” şi oferă cu siguranţă o experienţă diferită faţă de cele obişnuite.

În privinţa celor patru butoane în plus, nu ar fi extraordinar de multe de spus: bumper-ele vibrează destul de tare (M1, M2), eu le-am oprit vibraţia din aplicaţia Razer Synapse pentru Xbox (de care vei avea nevoie ca să poţi configura aceste butoane extra). Butoanele M3 şi M4 le-am folosit destul de puţin, pentru că nu m-am putut obişnui să acţionez butoane pe un controller cu inelarul, dar oricum am inclus pe ele funcţii pe care nu le prea utilizez. M1 şi M2 le-am configurat pentru a putea folosi mai uşor sniper-ele în Warzone : practic am mutat comenzile efectuate prin apăsarea celor două stick-uri pe ele, precum acel ”hold breath” care îţi permite să ţinteşti fără griji.

Restul butoanelor nu sunt cu mult diferite faţă de un controller normal. Ţin totuşi să mai remarc un design interesant pe cele două thumbstick-uri, care au o mică ridicătură în mijloc, menită, evident, pentru o prindere mai bună.

Desigur, pentru că e un gadget Razer, avem şi iluminare Chroma, care poate fi configurată după bunul plac al inimii tot din aplicaţia Razer Synapse. Ai acolo mai multe profile şi setări cu care îl poţi face să strălucească precum un brad de Crăciun.

Dezavantaje? Păi, cel mai mare ar fi preţul. Este un controller de 120 de dolari, pe site-ul Razer, sau aproximativ 600-700 de lei pe site-uri ale retailerilor locali. Cum am zis însă, nu este pentru toată lumea, iar cei de la Razer nu ascund acest lucru. Şi chiar şi aşa, este una dintre cele mai bune alegeri pe care le poţi face, dacă îţi doreşti un controller pentru profesionişti, cu care să te poţi juca atât pe Xbox, cât şi pe PC - mai ales că un Xbox Elite Series 2 poate ajunge şi la 1000 de lei.