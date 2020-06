PC Garage oferă cadou patru periferice de gaming, cu prilejul unei noi campanii

Cei care achiziţionează sisteme de gaming by PC Garage vor primi cadou un kit Gamdias Poseidon M2 4 in 1 Combo. Acesta are în componenţă tastatura Ares M1, ce se distinge printr-un design atractiv cu 6 zone distincte de iluminare, un mouse de gaming ergonomic şi precis cu o rezoluţie ajustabilă de maxim 3200 DPI, un mouse pad flexibil cu strat dublu şi spate antiderapant, precum şi o pereche de căşti cu perniţe moi, confortabile şi microfon omnidirecţional.

În ceea ce priveşte gama de sisteme gaming by PC Garage, oferta este una diversificată, în funcţie de cererile fiecărui gamer. Cei de la PC Garage au oferit şi câteva recomandări:

Viking AMD Edition (2.849,99 RON) - vine alimentat de un procesor AMD Ryzen 5 1600, o placă grafică RTX 2060, 8GB memorie RAM DDR4 şi soluţie de stocare formată dintr-un SSD M.2 de 128 GB şi un HDD de 1TB

Campania “Te echipăm gratuit – 4 cadouri gaming” se desfăşoară în perioada 11 Iunie - 12 Iulie 2020, pe site-ul www.pcgarage.ro şi este valabilă în limita stocului disponibil.