Balaur by HyperX: Un sistem de gaming echilibrat şi performant, la un preţ rezonabil (TECH REVIEW)

Când PC Garage a anunţat lansarea Balaurului, l-a prezentat ca fiind un PC de gaming excelent, care costă sub 4000 de lei. Sincer să fiu, nu mă aşteptam să fiu de-acord la sfârşitul perioadei de testare cu ei (complexul românului căruia îi place să îşi construiască singur sisteme), însă m-am înşelat foarte tare.

Deci, pentru ce am folosit eu Balaur by HyperX în ultima lună? Păi, evident, gaming: mult gaming, ţinând cont de faptul că ne aflăm în carantină şi multe alte lucruri nu prea ai de făcut. L-am utilizat însă şi la activităţile de zi cu zi, atunci când mă săturasem să stau pe canapea cu laptop-ul în braţe şi să scriu, preferând un birou care să îmi aducă puţin aminte de muncă.

Specificaţii

Să trecem în revistă şi ce conţine Balaur by HyperX (feat. PC Garage). Avem în primul rând o carcasă Irid 503 ARGB Micro, de la Genesis, de tip Mini Tower, care vine cu 4 ventilatoare incluse, ce au iluminare RGB, oferindu-ţi opţiunea de a adăuga încă două. De asemenea, oferă suport pentru 2 HDD-uri şi 3 SSD-uri, fiind destul de spaţioasă, iar pe partea stângă prezintă un panou din sticlă securizată. Sursa este una dedicată Super Flower, cu o putere de 450W.

Procesorul este un AMD 2600 pe 12nm din familia Ryzen 5, tactat la 3,4GHz şi care poate ajunge la 3,9GHz, cu 6 nuclee şi 12 thread-uri. Tot de la AMD este şi placa video, un Radeon RX 5500 XT, cu memorie GDDR6 de 8GB. Pe partea de memorie RAM găsim un HyperX Fury DDR4, de 16GB, cu frecvenţă de 3000MHz (împărţit în două slot-uri, de 8 GB fiecare). Dacă nu eşti mulţumit cu doar 16GB de RAM poţi face şi un upgrade masiv, până la 64GB, deoarece mai ai încă două slot-uri de memorie libere.

În ceea ce priveşte stocarea, vei lucra cu 500GB oferiţi de un SSD Kingston A2000, în format M.2 şi pe o interfaţă PCI Express 3.0 x4. Cred că am uitat să menţionez şi placa de bază, aşa că o adaug aici: este tot un AMD, B450 ca să fiu mai precis.

Performanţă

Bun, după această înşiruire de denumiri şi cifre, hai să vedem şi ce rezultate au avut. Ergo, dacă sunt o alegere bună.

În mare parte, aş spune că da. Am avut performanţe excelente în jocuri, fie că vorbim de Control, Call of Duty sau FIFA 20. În multiplayer-ul de la Call of Duty am obţinut rezultate excepţionale, rulând constant la mai mult de 60 fps, atingând în multe momente şi 120fps. Experienţa de gaming e fluidă, texturile sunt bine randate şi nu am putut să mă plâng nici măcar în urma unei sesiuni de gaming de câteva ore bune.

În plus, PC-ul este surprinzător de silenţios, iar ventilatoarele şi memoria RAM de la HyperX cu iluminare RGB îţi permit să îl transformi într-un mic brad de Crăciun la care te poţi uita în voie între meciuri. Dacă iluminarea pentru memoria RAM o poţi controla numai din aplicaţia HyperX NGENUITY, cea a ventilatoarelor este mult mai simplu de configurat. Ai un buton LED pe partea de sus a carcasei cu care poţi trece prin diferitele tipuri de profiluri şi să alegi ceea ce îţi place.

Stocarea de la Kingston este una foarte rapidă, atingând viteze de lucru de până la 2200MB/s la citire şi 2000MB/s la scriere. Control s-a descărcat în doar 5 minute, deci nu mă pot plânge decât de un singur lucru: mi-aş fi dorit să fie mai mare, nu doar 500GB, dar înţeleg decizia, pentru a păstra preţul sistemului sub 4000 de lei. Recomand totuşi să duceţi capacitatea de stocare până la un 1TB măcar, pentru a nu fi nevoiţi să faceţi micro-management şi să decideţi ce păstraţi şi ce dezinstalaţi.

Lipseşte sistemul de operare, PC-ul venind fără unul integrat, însă bănuiesc că asta nu va fi o problemă pentru mulţi dintre iubitorii de jocuri.

Cei de la PC Garage au pe pagina sistemului o secţiune dedicată în care poţi vedea cum se descurcă acesta în cele mai importante titluri AAA din ultimii ani (GTA V, Witcher 3 sau DOOM Eternal). O poţi vedea aici .

Porturi şi precizări finale

Mai amintesc şi de porturile de care dispune Balaur: pe partea de sus găseşti 2x USB 2.0, un USB 3.0, jack-ul de căşti şi cel pentru microfon. Pe spate, ai un HDMI, 3x Display Port-uri, un RJ-45 LAN, şi câte patru USB 2.0 şi 3.0, alături de un PS/2 Combo.

Aşadar, aş recomanda Balaur by HyperX? Cu siguranţă.Este un PC solid, cu specificaţii bune şi echilibrate, care face faţă cu brio celor mai noi titluri de gaming. Mi se pare o soluţie excelentă pentru gamerii cu un buget sub 4000 de lei (este disponibil la 3699 de lei în acest moment la PC Garage), plus că oferă posibilitatea de upgrade pentru cei care îşi vor dori mai mult peste ceva timp. Apropo de asta, PC Garage oferă o garanţie de 24 de luni la achiziţionarea sistemului.

Monitorul: BenQ Zowie XL2546

Pentru a testa în paralel cu PC-ul, am cerut şi un monitor de la reprezentanţii BenQ, doar că aici am fost mai lacom, şi m-am ales cu un BenQ Zowie XL 2546, care este practic perla coroanei diviziei de gaming a celor de la BenQ. Spre deosebire de Balaur, nu este o opţiune tocmai ieftină, având un preţ de aproximativ 2600 de lei, însă hai să vedem şi ce oferă pentru acest cost.

Monitorul are 24,5 inci, nu este aşadar foarte mare, şi oferă o rezoluţie de doar 1920 x 1080 de pixeli. Te-ai putea întreba de ce este aşa de scump deci. Ei bine, datorită vitezei. Este, fără urmă de îndoială, cel mai rapid monitor pe care l-am testat până acum, având un timp de răspuns de doar o milisecundă şi o rată de refresh de 240Hz. Seriously fast.

Aspect şi accesorii

În cutie (care este uriaşă, apropo) găseşti cablul de alimentare, un cablu USB şi un cablu DP, o husă de protecţie pentru monitor, un S Switch (foto jos), despre care o să spun câteva cuvinte imediat şi două panel-uri de protecţie (de asemenea, foto jos), pe care le montezi pe laterala monitorului, pentru ca atenţia ta să se concentreze doar asupra ecranului, fără alte distrageri (eu nu le-am folosit însă, pentru că mă joc de obicei într-o cameră fără alte distrageri). Opţional, poţi adăuga un cablu HDMI şi un cablu DVI-D. Îţi recomand însă să foloseşti un cablu DisplayPort pentru conexiune.

Sistemul de prindere este unul foarte solid, monitorul putând fi ridicat sau coborât pe o şină, în funcţie de înălţimea la care doreşti să se afle. De asemenea, îl poţi mişca stânga-dreapta la 45 de grade, iar înclinarea merge până la -5, respectiv +20 de grade.

În ceea ce priveşte port-urile XL2546 are următoarele: 2x HDMI-uri, un Display Port, un DVI, 3x USB 3.0 şi două jack-uri de 3,5mm. Ai şi un suport fain, de care îţi poţi agăţa căştile, în partea stângă, iar butoanele de control sunt pe partea din faţă.

Revin la S Switch pentru câteva precizări: acesta are un spaţiu pe suportul monitorului, şi îl poţi folosi pentru a schimba între diferite configurări (trei la număr), astfel că poţi comuta de pe profilul de productivitate pe cel pentru shootere imediat. Îl poţi folosi de asemenea şi pentru a naviga în meniul de control al monitorului, un lucru care simplifcă enorm acest proces.

Viteză ameţitoare

Să trecem însă la performanţă în sine: avem un panel TN, cel mai rapid tip, un lucru oarecum evident pentru un monitor de gaming cu viteze de 240Hz. Pentru un panou TN trebuie să recunosc că imaginea este excelentă. Ba mai mult, pentru că este perla coroanei, cum am spus, vine şi cu funcţii suplimentare, precum Black eQualizer şi Color Vibrance. Prima permite luminarea zonelor întunecate din jocuri fără a cauza supraexpunerea celor deja luminoase, în timp ce a doua îţi permite să te joci cu culorile anumitor jocuri, făcându-le mai vii şi mai uşor de diferenţiat. E o setare pe care o folosesc mulţi jucători de shootere, precum PUBG sau Counter Strike, care au un ton de culoare gri, pentru a repera mai bine inamicii.

Evident, ai parte şi de funcţia de Blue Light filtering (sau Low Blue Light, cum este numită aici), care este utilă în timpul gaming-ului pe timp de noapte.

Cum s-a descurcat însă în multiplayer, acolo unde viteza este esenţială iar eu sunt absolut mediocru? Păi, în cel mai bun Deathmatch al meu de pe Call of Duty am obţinut 24 de kill-uri, cu 12 death-uri. Ştiu, sunteţi probabil mulţi cu performanţe superioare, dar cum am specificat deja, sunt mediocru în ceea ce priveşte shooter-ele. Şi totuşi, am simţit o îmbunătăţire superioară faţă de alte monitoare pe care am jucat. Fluiditatea pe care o oferă este nemaipomenită, culorile au o acurateţe excelentă pentru un panou TN, iar viteza de reacţie este superbă.

Nu sunt adeptul teoriei conform căreia echipamentul te ajută să devii mai bun. Însă, în cazul lui XL 2546, e clar că îţi oferă un mic avantaj faţă de restul. Nu este un monitor ieftin, însă este unul de top şi pentru care nu am decât cuvinte de laudă. E o alegere excelentă pentru gamerii ultra-competitivi, care îşi doresc un monitor pe măsura dorinţei lor de a învinge.Când PC Garage a anunţat lansarea Balaurului, l-a prezentat ca fiind un PC de gaming excelent, care costă sub 4000 de lei. Sincer să fiu, nu mă aşteptam să fiu de-acord la sfârşitul perioadei de testare cu ei (complexul românului căruia îi place să îşi construiască singur sisteme), însă m-am înşelat foarte tare.