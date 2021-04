GeForce Now funcţionează pe o multitudine de dispozitive, de la PC la Mac-uri, terminale smartphone cu Android sau iOS, Shield TV, tablete şi Chromebookuri.

Ce înseamnă cloud gaming? Jocul nu rulează pe dispozitivul tău, ci pe serverele Nvidia de unde e transmis în timp real, la calitate foarte ridicată, indiferent de ce hardware ai tu. Tot ce îţi trebuie e o conexiune bună la internet.

Dacă nu ai deja un sistem de gaming de top şi ţinând cont de criza microcipurilor şi de preţurile la care se vând plăcile grafice performante, GeForce Now e o soluţie excelentă pentru gaming de calitate foarte ridicată.

Nvidia GeForce Now poate rula pe aproape orice PC sau Mac cu un procesor sau GPU mai nou de 10 ani, atâta timp cât acceptă DirectX 9 şi are un sistem de operare pe 64 de biţi sau pe un telefon Android cu 2 GB RAM, care rulează cel puţin Android 5.0 (Lollipop) sau o versiune ulterioară şi suport pentru OpenGL ES3.2 mai mare. Poate rula şi pe Chromebookuri cu un Intel Core M3 de generaţia a şaptea sau mai bun (care are integrat Intel HD Graphics 600) şi 4 GB sau mai mult RAM. Vezi aici lista cu cerinţele minime pentru fiecare tip de dispozitiv compatibil cu GeForce Now.

Ce înseamnă calitate ridicată? Rezoluţie FullHD (1080p) la 60FPS cu Ray Tracing si DLSS. În funcţie de conexiunea ta la internet ai la dispoziţie 4 tipuri de calitate a streaming-ului: echilibrat, economic, competitiv şi personalizat.

O placă grafică pe care poţi face asta, fără să luăm în calcul restul sistemului, porneşte de la 8000 de lei în acest moment.

Ce oferă GeForce Now în afară de gaming de calitate? Platforma îţi pune la dispoziţie jocuri care sunt gratuite, ca Fortnite, League of Legends, World of Tanks, Apex Legends etc. Apoi există jocuri cu plată pe care le ai deja sau le cumperi din alte platforme şi pe care le aduci în GeForce Now pentru a le juca.

Tu ai jocuri deja cumpărate din Steam, Epic Games, GoG etc şi te loghezi cu conturile din platformele respective în GeForce Now. Şi le poţi juca aici fără să le cumperi din nou, aşa cum se întâmplă utilizând alte servicii de cloud gaming.

În plus, pentru cei interesaţi, Nvidia GeForce Now înregistrează cele mai bune momente sau cele mai importante momente din jocuri. Această opţiune îţi oferă posibilitatea de a arăta şi altora cât eşti de bun şi, deopotrivă, de a învăţa din greşeli.

GeForce Now are disponibile în acest moment peste 800 jocuri. Vezi aici lista de jocuri care se actualizează permanent.

NVIDIA GeForce Now are în prezent două tipuri de abonament. Versiunea Free, complet gratuită, oferind acces standard la funcţiile platformei, fără Ray Tracing si DLSS, cu sesiuni limitate la 1 oră.

Celălalt abonament, Priority, costă 9.99 EUR pe lună şi oferă sesiuni de joc de 6 ore la calitate 1080p la 60FPS, cu Ray Tracing si DLSS. Până în martie 2021, acest abonament se numea Founders si costa 5 EUR pe lună. Toţi utilizatorii de abonamente Founders active la momentul schimbării îşi păstrează preţul preferenţial de 5 Euro pe lună, pe perioadă nedeterminată.

În 2021, NVIDIA GeForce Now e cea mai bună soluţie de cloud gaming, care se adresează pasionaţilor, celor ce doresc să joace titlurile favorite oriunde s-ar afla, fără a avea laptopul sau PC-ul de gaming la îndemână sau celor ce au o colecţie vastă de jocuri şi nu vor să upgradeze PC-ul în mod constant pentru a le rula pe cele mai noi.