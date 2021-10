DLSS (Deep Learning Super Sampling) este o tehnologie de upscaling a imaginii dezvoltată de Nvidia (exclusivă pentru plăcile grafice Nvidia) pentru utilizare în timp real în anumite jocuri video. DLSS foloseşte deep learning pentru a ridica imagini cu rezoluţie mai mică la o rezoluţie mai mare şi a le afişa pe monitoare cu rezoluţie superioară jocului original.

Octombrie vine şi cu lansarea NVIDIA DLSS în Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7, şi Swords of Legends Online. Şi este disponibi în titlurile lansate recent Alan Wake Remastered şi F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Back 4 Blood este un joc despre extincţia rasei umane, în care gamerii vor recuceri lumea într-o serie de campanii co-op cu elemente aleatorii, un sistem de echipamente unic şi 8 personaje diferite, fiecare cu beneficii speciale.

Folosind NVIDIA DLSS, performanţa în Back 4 Blood este crescută cu până la 46%, oferind o calitate clară a imaginii, astfel încât orice gamer RTX să maximizeze setările în 4K la 60FPS:

Cel mai nou update din Baldur's Gate 3 vine săptămâna aceasta pe steam cu un număr foarte mare de schimbări, printre care şi NVIDIA DLSS.

Cu DLSS, performanţa este crescută cu până la 88% în 4K, astfel încât cei care deţion un GeForce RTX 3060 Ti sau orice placă mai puternică se pot juca Baldur's Gate 3 în 4K la 6- FPS cu setări maxime:

Shadow of the Tomb Raider a fost unul dintre primele jocuri RTX, adăugând umbre ray-traced la cea mai înaltă calitate şi NVIDIA DLSS 1.0 în 2019.

În Shadow of the Tomb Raider, performanţa NVIDIA DLSS mai mult decât se dublează în 4K cu setări maxime şi ray tracing pornit:

Pe 18 octombrie, Shadow of the Tomb Raider va primi un update cu cea mai nouă versiune de NVIDIA DLSS, îmbunătăţind atât performanţa cât şi calitatea imaginii. Mai mult, NVIDIA DLSS va veni şi în Rise of the Tomb Raider, cel de-al doilea joc din trilogie, lansat iniţial în 2016.