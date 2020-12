INTERVIU. Despre design-ul şi deciziile Razer, cu Caroline Wolff

Dacă eşti gamer, eşti cu siguranţă familiarizat cu gama Razer, măcar din auzite. Eu am avut norocul să şi testez o mulţime de produse ale producătorului american, însă tot timpul m-am întrebat de ce compania se limitează la doar trei variante de culoare pentru perifericele sale, când concurenţa sa merge pe culori care de mai de care mai extravagante. La această întrebare, pe lângă altele, mi-a răspuns Caroline Wolff, Senior Product Evangelist (EMEA), în cadrul Razer.

Adevărul: De ce a ales Razer doar Quartz şi Mercury drept variante de culoare ale produselor sale pe lângă cea clasică, neagră?

Caroline Wolff: Ideea unor alternative de culoare pentru combinaţia clasică Razer de negru cu verde a pornit în 2016, chiar de la angajaţii noştri. Ţinând cont că toţi cei ce lucrează aici sunt gameri, ascultăm feedback-ul şi sfaturile lor, şi am primit o mulţime de mesaje de la membrii comunităţii noastre, care îşi doreau mai multe variante de culoare. Aşadar, odată ce am decis că identitatea Razer este stabilită, am adăugat variaţii la paleta noastră de culori, pentru a mai învigora lucrurile şi a introduce ceva fresh, însă în ton cu brandul nostru.

Care a fost reacţia utilizatorilor când aţi lansat primele produse Quartz şi Mercury?

C.Wolff: În acel moment, nu aveam niciun fel de date care să ne spună dacă ideea de a crea o linie de produse roz este una bună, care va fi apreciată şi iubită de fani. Bineînţeles, aveam încredere în ea, pentru că ştiam că există o cerere, dar succesul enorm care a urmat tot a fost o surpriză. Seriile Quartz şi Mercury pot acum fi văzute în casele multor gameri, şi au avut parte de publicitate chiar din partea acestora, prin intermediul reţelelor sociale - vezi TikTok sau Instagram.

Cum vă decideţi asupra unei culori de produs? Căutaţi un anumit grup ţintă pentru care să îl produceţi?

C.Wolff: Am experimentat cu peste 100 de nuanţe de roz şi alb pentru Quartz şi Mercury, şi am decis să rămânem la unele suficient de „soft”, care să iasă totuşi în evidenţă. Gama Mercury este probabil mai atrăgătoare pentru cei care doresc să beneficieze de inovaţiile unui produs Razer într-un ton mai neutru, care să se asorteze cu decorul casei.

Razer e o companie cunoscută pentru inovaţii tehnice, însă recent am putut observa că design-ul a devenit un aspect poate la fel de important. Ce credeţi că e mai important pentru utilizatori, specificaţiile sau design-ul?

C.Wolff: Cred că seriile Quartz şi Mercury au dovedit că design-ul şi tehnologia pot coexista, iar cu acest trio pe care îl avem, variantele de culoare negre, albe şi roz, gamerii vor fi bine echipaţi orice ar alege.

Ce înseamnă să inovezi atunci când creezi un produs? Se mai poate vorbi de inovaţie în domeniul design-ului de produse?

C.Wolff: Inovaţia e habitatul nostru natural la Razer. La sfârşitul zilei, cel mai important lucru este îmbunătăţirea experienţei de utilizare şi suntem convinşi că încă sunt posibilităţi nelimitate rămase nedescoperite de a regândi diferite aspecte, precum ergonomia, culorile sau vibraţiile haptice. De exemplu, la suita noastră de productivitate, anunţată recent, am colaborat cu cei de la Humanscale, experţi în crearea echipamentelor de birouri, pentru a combina tehnologia noastră de gaming cu cunoştinţele lor în materie de ergonomie. Astfel că nu pot spune deloc că ne-am afla la sfârşitul unui drum în ceea ce priveşte posibilităţile de inovare!

Plănuiţi să adăugaţi vreodată şi o altă culoare în plus, pe lângă Mercury şi Quartz?

C.Wolff: Niciodată să nu spui niciodată, e posibil să ne surprindem fanii la un moment dat.

Credeţi că gamerii se gândesc şi la estetică atunci când îşi aleg perifericele pentru biroul lor?

C.Wolff: Da, gamerii se gândesc la estetică acum mai mult ca niciodată. Vedem cum iluminarea RGB este din ce în ce mai utilizată şi mulţi gameri optează pentru controllere sau periferice personalizate, pictate în diferite moduri pentru a le oferi o individualitate sau a le aduce într-o anumită temă. Setup-ul este mândria unui gamer şi ei încearcă constant să se întreacă cu ceilalţi. Noi suntem norocoşi să facem parte din această călătorie alături de ei, oferindu-le cât mai multe posibilităţi de a-şi personaliza echipamentul în concordanţă cu nevoile lor.