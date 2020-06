HP anunţă noi produse din gamele sale de gaming, OMEN şi Pavilion

În cadrul unei conferinţe virtuale, reprezentanţii HP au prezentat cele mai noi produse din gamele de gaming ale companiei, Omen şi Pavilion. Capul de afiş a fost ţinut de noul laptop OMEN 15, care vine dotat atât cu procesoare AMD, cât şi cu procesoare Intel.

OMEN 15

Noul laptop OMEN al celor de la HP vine cu 3 opţiuni diferite de display: OLED cu rată de refresh de 120Hz, UHD cu rată de refresh de 120Hz sau FHD cu o rată de refresh de 300Hz, pentru cei care prioritizează viteza în jocuri. Marginile sunt foarte subţiri în laterale şi în partea de sus, iar jos poate fi remarcat doar logo-ul OMEN.

Placa grafică disponibilă poate fi aleasă până la NVIDIA GeForce RTX 2070 Super cu design Max-Q, pentru ambele versiuni (cu Intel sau AMD). Există opţiuni şi la capitolul procesorului însă, deoarece cei care doresc varianta cu AMD pot alege un procesor până la un AMD Ryzen 7 din seria H, în timp ce pentru cei care doresc un procesor Intel sunt disponibile variante până la i7 din a 10-a generaţie.

Laptop-ul este realizat din aluminiu şi pe el va putea fi văzut noul logo OMEN, în formă de diamant, plasat pe spate. În privinţa culorilor, sunt disponibile două variante, Mica silver şi Shadow Black.

În total, sunt 3 găuri de ventilaţie mari amplasate pe laptop, două în partea din spate şi una pe laterala dreaptă. HP spune că performanţa sistemului de răcire de pe noul Omen 15 este comparabilă cu cea de pe un PC, atât ventilatorul, cât şi fluxul de aer fiind mai mari decât la generaţiile anterioare. Dedesubt, pot fi văzute spaţiile de ventilaţie mai mici, iar porturile au fost mutate pe laterale.

În ceea ce le priveşte pe acestea din urmă, sunt în număr de 9 şi variază de la porturi pentru USB-A, USB-C, HDMI până la porturi de card micro SD, căşti sau Ethernet, astfel că OMEN 15 oferă o selecţie variată la acest capitol.

În final, tastatura vine cu iluminare RGB per-key (pe fiecare tastă), ce poate fi modificată în orice fel doreşti prin OMEN Command Center, acolo de unde poţi accesa şi alte setări, precum viteza ventilatorului. Touchpad-ul a fost şi el mărit faţă de modelul anterior, iar în partea dreaptă se remarcă tastele direcţionale, aflate la o mărime normală, echivalentă cu cea de pe o tastatură.

HP Pavilion Gaming 16

Gama Pavilion este dedicată celor care vor să îmbine munca de birou cu puţin gaming, astfel că laptop-ul Pavilion 16 de la HP a fost construit pentru aceştia. Performanţa grafică este susţinută de o placă NVIDIA până la GeForce RTX 2060 cu design Max-Q, iar procesorul este un Intel i5 sau i7 (după preferinţele utilizatorului) de a 10-a generaţie.

Display-ul are 16 inci, şi vine cu o calitate de 1080p cu rată de refresh de 144Hz, cu un panou IPS ce are o luminozitate de 300 de niţi. Şi aici touchpad-ul a fost mărit, iar HP spune că, deşi Pavilion 16 are o diagonală de 16,1 inci, laptop-ul se va simţi mult mai mic, datorită marginilor destul de mici.

Periferice

HP a anunţat şi lansarea a trei dispozitive audio, fiecare din categorii diferite: speakere, căşti over-ear wireless, şi căşti in-ear pe fir.

Astfel, Omen Dyad Earbuds sunt noile căşti in-ear anunţate de HP, care vin cu două drivere de 10mm, adaptate pentru a auzi notele joase. Cum am văzut în cazul unor căşti true wireless, Omen Dyad au un mic cârlig care are rolul de a asigura fixarea acestora în ureche, fără a exista pericolul ca ele să cadă. Cablul lor este unul plat, astfel încât căştile pot fi purtate în acelaşi timp cu o pereche over-ear, pentru a auzi jocul şi a comunica cu colegii în acelaşi timp. De asemenea, pentru un plus de confort, Omen a realizat un parteneriat cu cei de la Comply, care trimit odată cu căştile şi un set de capişoane speciale.

HP X1000 sunt primele căşti de gaming wireless de la HP şi vin cu sunet virtual surround 7.1, microfon şi o autonomie a bateriei de 20 de ore. Căştile au şi integrare cu OMEN Audio Lab, de unde pot fi setate diferite profiluri pentru acestea.

HP Gaming Speakers X1000 sunt, aşa cum le spune şi numele, noile speakere pentru gamerii care nu sunt obişnuiţi cu căşti. Vin cu sistem de sunet 2.1, integrare cu OMEN Command Center, un design futurist şi foarte interesant şi iluminare RGB.

Ultimele produse anunţate sunt OMEN Vector şi Vector Essential, două noi mouse-uri de gaming.

OMEN Vector va fi opţiunea mai ieftină, cu senzorul Radar 1 şi o acurateţe de 97%, vine cu 7200 dpi şi o greutate de 30g, în timp ce Vector Essential are senzorul Radar 3, 99% acurateţe şi o greutate de 50g, oferind 16000 dpi.

Preţurile şi disponibilitatea noilor produse HP vor fi anunţate ulterior.