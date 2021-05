”Days of Play” aduce reduceri la cele mai cunoscute jocuri PlayStation

Jocurile The Last of Us, Gran Turismo Sport, God Of War, dar şi multe altele, sunt disponibile la preţuri speciale pentru posesorii de PlayStation 4 care vor să-şi completeze colecţia şi să trăiască experienţe originale.

Promoţiile Days of Play aduc preţuri speciale şi pentru cele mai noi jocuri PlayStation 5. Salvează oraşul New York în Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, împrieteneşte-te cu simpaticul Sackboy şi porniţi împreună într-o călătorie complet localizată în limba română sau intră în lumea misterioasă a samurailor, în Nioh Collection.

Pentru lista completă a jocurilor incluse în promoţia de Days of Play poţi accesa magazinul PlayStation, paginile dedicate din magazinele online locale şi Sony Center.