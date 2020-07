Ce îţi poate oferi o placă grafică entry-level în 2020

Aşa cum am scris mai sus, în ultimele săptămâni am avut pe mâini (impropriu spus, am avut în PC) o placă grafică de la NVIDIA mai ”de buget”, un GTX 1660 Super. Ca să fiu sincer, am simţit puţin regret când am scos din PC placa mea cea de toate zilele, un GTX 2080 Super, înlocuind-o cu cea despre care vom discuta în pasajele următoare.

Totuşi, cum se spune în limba străveche, it had to be done. Aşadar, am montat noua placă şi am vrut să văd cum m-aş putea descurca cu ea, după ce am fost obişnuit ceva timp cu o calitate excelentă.

Ei bine, pot să spun că nu a fost o experienţă deloc rea. Este clar că un 1660 Super este pentru cei care vor să facă un PC build mai ieftin, unul care eventual să nu depăşească 4000 de lei, însă asta nu înseamnă deloc că ar sacrifica aspectul calităţii.

Super este într-un loc bizar în seria 1660 a celor de la NVIDIA, fix la mijloc, ”strânsă” de 1660-ul normal şi 1660 TI. Diferenţele de preţ dintre cele trei nu sunt foarte mari, însă mi se pare că Super oferă cel mai bun raport calitate-preţ din acest trio, având performanţe foarte bune pentru cei aproximativ 1200 de lei pe care îi cere.

Tehnologii

Să vorbesc un pic şi despre ce oferă această placă grafică: vine cu 6GB de memorie video GDDR6, suport pentru Microsoft DirectX 12 şi OpenGL 4.6, 4 porturi (împărţite în 2x DisplayPort şi 2x HDMI 2.0b) şi, în versiunea pe care am folosit-o eu, ROG, soseşte şi cu câteva tehnologii Asus, precum Aura SYNC, care îţi oferă iluminare RGB sau XSplit Gamecaster, cu care poţi înregistra uşor momentele tale din jocuri.

În privinţa tehnologiilor NVIDIA prezente pe această placă grafică, vorbim de conducte din bronz şi ventilatoare care îmbunătăţesc răcirea, ceva ce NVIDIA numeţte Auto-Extreme Technology şi care ar trebui să îmbunătăţească fiabilitatea plăcii şi Dual BIOS, care îţi oferă posibilitatea de a schimba între moduri Quiet şi Performance, după cum doreşti. În plus, ai la dispoziţie şi NVIDIA Ansel, care îţi permite să transformi screenshot-urile din jocuri în fotografii spectaculoase.

Performanţă

Toate astea sună bine şi frumos, însă întrebarea este dacă şi funcţionează şi fac vreo diferenţă. Ei bine.. da. În afară de partea de fiabilitate, pe care evident ar trebui să o testez pe o durată de câţiva ani ca să verific dacă este reală sau doar un marketing tool, toate celelalte tehnologii funcţionează excelent.

Cum se comportă însă în jocuri, pentru că acesta este principalul element până la urmă, atunci când construieşti un PC, aflăm imediat. Am jucat două titluri pe el, Metro: Exodus şi Control, care a cam devenit jocul meu principal când vine vorba de teste. În Metro: Exodus, la 1080p am reuşit să scot constant peste 40 de frame-uri pe secundă, un rezultat mai mult decât mulţumitor pentru o placă grafică entry-level. În Control, am depăşit chiar 60, evident tot la 1080p, şi nu am remarcat frame drop-uri (poate doar în cutscenes, acolo unde scădeau spre 52-53 fps-uri. În privinţa temperaturii, aceasta a rămas stabilă, undeva pe la 65-70 de grade, ceea ce e foarte ok, ţinând cont că şi 2080-ul meu rămâne tot pe-acolo, deci răcirea funcţionează bine.

Evident, poţi încerca să joci la 1440p, însă trebuie să te aştepţi să ai parte de nişte frame-uri în minus. Însă, pe un joc mai puţin solicitant sau mai vechi, nu ar trebui să ai probleme.

Dacă vrei să construieşti un PC cu un buget redus, e foarte greu să nu te gândeşti serios la utilizarea unui GTX 1660 Super. E o placă grafică cu un preţ bun, cu performanţe excelente şi capabilă să livreze ceea ce îţi doreşti.

Material realizat cu sprijinul NVIDIA.