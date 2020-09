Căşti de gaming Trust GXT 444 Wayman Pro, sunet bun şi versatilitate [TECH REVIEW]

În mod obişnuit utilizez o pereche de căşti din categoria medie, cu egalizator, surround 7+1 şi o sensibilitate foarte ridicată la sunet. Paşii se aud perfect în jocurile de tip shooter cu sonorul la 30%.

Căştile de gaming Trust GXT 444 Wayman Pro sunt mari şi solide, au o bună izolare pasivă pentru o experienţă imersivă de gaming. Sunt comode când le pui pe cap şi au un aspect de ”căşti de elicopter”, mari, cu un microfon pe măsură. Cupele sunt mari, comode, poate nu cele mai mari din categorie, dar în mod clar nu ”calcă” pe urechi. Şi nu există nici un fel de ”licurici” pe căşti, nimic luminat. Uneori, după mai multe ore de gaming, cel puţin 3, am simţit un uşor disconfort în partea de sus a capului, nu pe urechi.

Acesta este un review despre experienţa de utilizare, iar toate detaliile tehnice se găsesc pe pagina producătorului.

Probabil cel mai mare avantaj al Trust GXT 444 Wayman Pro e versatilitatea platformelor pe care pot fi folosite: PC, mobil, console. Cablul e construit din două părţi, un prelungitor cu două mufe jack (audio şi voce) pentru desktop sau alte sisteme care au opţiunea, cu o lungime de circa 60 cm. Partea conectată la căşti cu un singur jack, care înglobează ambele funcţii, pentru laptopuri şi mobile, telefoane sau tablete, lungime 100 cm. Cablul conectat la căşti are un ”modul” pe care e o rotiţă de volum şi un buton de pornire-oprire a microfonului, pentru a fi în siguranţă când nu-l utilizezi.

Eu le-am folosit doar pe PC, desktop / laptop şi pe telefon mobil şi tabletă. Deşi nu sunt specilizate pentru entertainment le-am folosit şi ca să ascult muzică, au un bas care-mi place. Şi la filme fac treabă destul de bună.

Problema cu căştile sau cu orice sistem de sunet e că necesită un timp de adaptare, nu poţi da un verdict rapid, pentru că urechile tale sunt obişnuite cu alte "condiţii" şi poţi trage o concluzie eronată. Nu e cazul cu Trust GXT 444 Wayman Pro, pe care le-am folosit mai bine de o lună, înainte de a scrie acest review.

Le-am folosit pe desktop în jocurile:

- Call of Duty: Modern Warfare Multyplayer

- Metro 2033

- Remnant

- Apex Legends

Pe laptopul de gaming Acer Predator Helios 300 în aceleaşi jocuri, mai puţin Metro 2033, pe care l-am înlocuit cu Asphalt 9.

Ca să aud paşii în Multyplayer volumul trebuie să fie ridicat pe la 70-80%. Se simte uneori lipsa opţiunii de surround, care îţi indică cu mai mare fidelitate direcţia din care vine adversarul. Mai ales atunci când stai pe loc şi joci din postura de sniper (lunetist). Deci, dacă joci ca un "camper", poate că Trust GXT 450 sunt o soluţie mai bună pentru tine.

Trust spune că GXT 444 Wayman Pro sunt potrivite pentru Esports. Nu stiu ce să zic, nu sunt jucător profesionist.

La maximum, volumul e puternic, dar depinde şi de platformă, de dispozitivul la care sunt conectate căştile. Pe mobil, spre exemplu, se aude din start puţin mai tare şi în jocuri sunetul la 50 % e suficient.

Pe mobil şi iPad m-am jucat cu căşti:

- Call of Duty

- Garena Free Fire

- Asphalt 9

- SimCity

De asemenea, m-am uitat la filme şi seriale pe Netflix şi HBO GO. La sugestia colegului meu, Andrei, am văzut documentarul Formula 1 - Drive to survive şi e grozav să asculţi sunetul motoarelor cu Trust GXT 444 Wayman Pro. Am remarcat din serial coloana sonoră realizată de Brian Tyler, care este o bijuterie. După cum am mai scris, una dintre piesele mele preferate all-time e despre curse de Formula 1, Lost but Won a lui Hans Zimmer, coloana sonoră a filmului Rush din 2013.

Poate vei spune că am divagat, dar la ce bun să ai nişte căşti bune dacă nu asculţi o muzică pe măsură sau să vezi un film extrordinar. Pentru gaming, desigur, dar nici gaming nu poţi face nonstop. Avem nevoie de variaţie.

N-am zis nimic de microfon şi revin. Am participat la câteva evenimente online pe Zoom, le-am folosit în gaming cu Dicord şi la o şedinţă cu părinţii, doar a început şcoala. Microfonul e suficient de sensibil, are un sunet bun, poţi fi auzit bine şi dacă pui căştile pe birou.

Căştile de gaming Trust GXT 444 Wayman Pro sunt o variantă bună pentru cei interesaţi de un headset solid, cu desn clasic şi versatilitate mare, la un preţ de circa 250 de lei.