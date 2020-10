Acer a lansat 6 noi monitoare de gaming din seriile Predator şi Nitro

Acer susţine că este primul brand care oferă monitoare de gaming certificate TÜV Rheinland Eyesafe, proiectate pentru a filtra selectiv lumina albastră, menţinând în acelaşi timp culorile clare şi vii.

Noile monitoare din seria Predator XB3 oferă afişaje FHD (1920x1080) sau QHD (2560x1440), rate de refresh ridicate şi certificare VESA DisplayHDR. În plus, fiecare monitor a fost optimizat în funcţie de diferite criterii: XB273U NV este certificat Eyesafe, XB253Q GW are o rată de refresh impresionantă de 280 Hz (care poate fi crescută) şi un timp de răspuns de 0,5 ms (G to G), iar XB323U GX este remarcabil prin acurateţea culorilor cu acoperire Adobe RGB de 99%.