VIDEO Aston Martin se pregăteşte să lanseze prima maşină electrică. Cum arată şi care este viteza maximă pe care o poate atinge

Bazat pe automobilul cu motor V12 pe combustie internă Rapide S, Aston Martin Rapide E promite aceeaşi senzaţie pe care fanii producătorului o caută la maşinile sale.

Noul model peste primul autovehicul electric din istoria companiei, care se raliază astfel la trend-ul global de „depăşire” a tehnologiei tradiţionale, convenţionale, bazată pe motoarele cu ardere internă.

Noul Rapide E va dispune de un sistem de baterii de 800V, care va fi compatibil cu tehnologia de fast charging.

Asta înseamnă că vei putea obţine autonomie maximă, la un timp redus de încărcare, într-un mod similar cu ce putem vedea la Tesla, poate cea mai fiabilă şi mai populară maşină electrică a prezentului.

Aston Martin Rapide E // FOTO via Ubergizmo

De asemenea, noul motor electric va putea dezvolta 602 cai-putere, iar viteza maximă pe care Rapide E o va putea atinge va fi de 250 de kilometri pe oră. În clipul video postat de CEO-ul Andy Palmer putem vedea primul test operaţional cu Aston Martin Rapide E, automobil în a cărui dezvoltare s-au implicat şi inginerii care lucrează în cadrul echipei de Formula 1 Williams.

A moment of @astonmartin history. First Validation Prototype Aston Martin RapideE moves under its own power for the very first time with its breakthrough 800v battery. Great work from the development team which includes Williams Engineering. pic.twitter.com/b2mRaeCsNP