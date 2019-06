Tenda wireless N300 - F6, un router clasic pentru acasă [TECH REVIEW]

Practic îl bagi în priză, îl conectezi la reţea, tragi din el un fir în computer şi în browser (Edge, Chrome, Mozilla, Opera etc) scrii adresa implicită tendawifi.com sau http://192.168.0.1, îi introduci o parolă şi gata, ai internet wireless.

Tenda wireless N300 - F6 are patru antene de 5 dBi, care folosesc tehnolgia MIMO, are standard wireless IEEE 802.11b/g/n, viteză maximă pe wireless 300 Mbps, viteză maximă pe fir 100Mbps, conexiune de tip PPPoE, Dynamic IP, Static IP. Funcţionează pe baza unui chip Qualcomm, pentru o compatibilitate sporită cu dispozitivele smartphone, are patru moduri de operare (router wireless , AP , WISP, Universal Repeater), posibilitatea ascunderii numelui SSID al reţelei şi criptare WPA/WPA2-PSK.

Testele pe fir, pe computer, prin Speedtest au arătat valorile:

Testele pe wireless, pe smartphone, prin Speedtest au arătat valorile:

Datorită consumului redus de curent şi a materialelor din care e construit, Tenda wireless N300 - F6 e considerat un dispozitiv prietenos cu mediul (eco-friendly).

Pachetul conţine router, cablu de alimentare, cablu de reţea şi manuale.

