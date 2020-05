Sonos aduce integrarea cu Dolby Atmos pe produsele sale cu noul soundbar Sonos Arc

Astăzi, peste 25 de servicii de video streaming sunt compatibile Dolby Atmos, făcând experienţele home theatre de top să devină şi mai accesibile, în propria sufragerie.

Sonos Arc este un soundbar smart premium, ce asigură o scenă de sunet foarte largă şi bass excelent. Unsprezece difuzoare de înaltă performanţă, inclusiv două care sunt amplasate pe verticală pentru o experienţă de audiţie 3D, transmit un sunet de o claritate ridicată, redând chiar şi cele mai mici detalii în profunzime.

Realizat în parteneriat cu ingineri de sunet distinşi cu Premiul Oscar, Arc îşi ajustează profilul sonor prin intermediul software-ului, pe baza structurii sistemului home theatre şi a conţinutului redat, fie că vorbim despre sunet stereo, Dolby Digital 5.1 sau Dolby Atmos.

Utilizatorii pot rafina sunetul emis de Arc în aplicaţia Sonos, care include funcţionalităţi precum Speech Enhancement, pentru o clarificare accentuată a vocalelor în timpul dialogului, Night Sound, pentru adaptarea experienţei pe timp de noapte, dar şi tehnologia îmbunătăţită Sonos Trueplay care ajusteaază profilul acustic al soundbar-ului Arc pe baza structurii camerei, armonizând sunetul atât pe verticală, cât şi pe orizontală, pentru oferirea unei exerienţe 3D.

Arc este disponibil în variantele de culoare negru mat şi alb mat şi are un grilaj de plastic rotunjit la 270 de grade în partea din faţă şi un exterior fluid pentru livrarea de sunet multidimensional. Soundbar-ul poate fi poziţionat în faţa televizorului, dar poate fi montat şi pe perete, utilizând un suport separat realizat special. Instalarea se face foarte rapid, conectând produsul prin HDMI eARC sau ARC.

Realizat pentru a funcţiona pe noua platformă software Sonos S2, controlul lui Arc se face simplu, fie prin intermediul noii aplicaţii Sonos, folosind o telecomandă TV, utilizând asistenţii vocali Amazon Alexa sau Google Assistant, dar şi prin Apple AirPlay 2. Opţiunile de comandă vocală nu sunt disponibile în limba română.

Prin adăugarea unui Sonos Sub sau a unei perechi de Sonos One SL, utilizatorii se pot bucura de o experienţă imersivă deplină. Arc vine ca un înlocuitor al produselor Playbar şi Playbase din portofoliul Sonos, va fi disponibil global începând cu data de 10 iunie, la un preţ de 4299 RON şi poate fi achiziţionat de pe site-ul Sonos.com, dar şi din magazinele online AV Store şi eMAG.

Sonos Sub (Gen 3) şi Sonos Five

Cele două aduc în plus faţă de predecesorii lor o capacitate de memorie mai ridicată şi o putere de procesare crescută.

Adăugarea unui Sub la un sistem de boxe Sonos optimizează frecvenţele joase pentru un sunet mai bogat şi mai profund. Noul Sub aduce acelaşi design şi bas pătrunzător şi este disponibil în variantele de culoare negru şi alb, la un preţ de 3899 RON. Precomenzile pot fi realizate începând de astăzi pe Sonos.com sau în magazinele retailerilor parteneri. Produsul va fi disponibil global începând cu 10 iunie.

Sonos Five este varianta îmbunătăţită a celei mai bune boxe Sonos dedicate muzicii şi oferă acelaşi sunet extraordinar şi aceeaşi arhitectură acustică precum Play:5. La fel ca predecesorul său, Sonos Five este versatil şi se potriveşte în orice spaţiu. Produsul poate fi utilizat pe orizontală, ca o boxă de sine stătătoare, fie că este conectat cu încă un Sonos Five în poziţie verticală, pentru o separare foarte detaliată a sunetului stereo.

Sonos Five poate fi conectat prin cablu şi la un pick-up, pentru redarea sunetului pe sistemul Sonos. Cu un design clasic, Sonos Five este disponibil în variantele de culoare negru, cu grilaj negru şi, pentru prima dată, alb, cu grilaj alb. Precomenzile pot fi realizate începând de astăzi pe Sonos.com sau în magazinele AV Store şi eMAG, la preţul de 2799 RON. Produsul va fi disponibil global începând cu 10 iunie.

Un update şi pentru aplicaţie

Începând din 8 iunie, utilizatorii Sonos vor putea descărca noua aplicaţie Sonos, o platformă software îmbunătăţită care va alimenta viitoarea generaţie de produse şi experienţe Sonos, începând cu Arc, Five şi a treia generaţie Sub. Cele trei noi produse vor putea fi gestionate doar prin intermediul noii aplicaţii.

Această nouă aplicaţie oferă suport pentru tehnologii audio de o rezoluţie mai mare, începând cu experienţa Dolby Atmos oferită de Arc, dar şi securitate îmbunătăţită şi design actualizat, pentru utilizare mai uşoară. Actualizările interfeţei de lucru a utilizatorului fac şi mai simple găsirea conţinutului dorit, controlul sunetului şi personalizarea experienţei prin noi funcţionalităţii precum gestionarea grupurilor salvate pentru fiecare cameră a locuinţei.

Astfel, utilizatorii trebuie doar să descarce noua aplicaţie, iar trecerea sistemului pe noua platformă se va face foarte uşor. Tot conţinutul salvat ca favorit, toate serviciile preferate şi setările configurate anterior vor fi salvate.