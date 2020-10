O discuţie cu Lucian Baltaru, CEO-ul Sameday: despre livrări cu drone, lockere şi Black Friday (partea a II-a)

În prima parte a interviului, am aflat de la Lucian că Sameday se bazează pe tehnologie în toate procesele sale. Cea mai clară implementare a acesteia în ultimii ani rămân însă lockerele, acele dulapuri de unde oamenii îşi pot ridica singuri coletele, odată plasate acolo.

Reţeaua de lockere a fost lansată în urmă cu doi ani, iar aceasta cuprinde în momentul actual 650 de lockere în toată ţara. Aşa cum spune şi Lucian Baltaru, „lockerele ating două zone extrem de importante: una este cea pentru destinatar, pe care îl anunţăm că a ajuns coletul său în locker şi îl poate ridica atunci când are timp, iar cealaltă este cea de eficienţă şi scalare - ducem la un locker, cu o singură oprire a curierului, mai multe colete.”

„Vrem să ajungem la 1000 de lockere până în Black Friday”

Adevărul: Cât de folosit este serviciul de lockere de către clienţi şi care sunt problmele întâmpinate?

Lucian Baltaru: După doi ani de proiect, 21% din trimiterile livrate de Sameday ajung în lockere. E o adopţie foarte bună, peste aşteptările noastre, şi creştem accelerat pe această zonă. Instalăm aproximativ 10 lockere pe săptămână, şi vrem să ajungem la 1000 de lockere undeva până în Black Friday. Nu pot să spun 100% că ne va ieşi, dar sigur vom atinge în decembrie ţinta aceasta.

Am crescut repede acest proiect şi vedem în comportamentul unui client că, odată ce a comandat în locker, şi următoarele trimiteri vin tot acolo.

Referitor la problemele pe care le întâmpină, fiind un proiect nou pentru piaţa românească şi pentru noi, acestea au existat. Nu au fost probleme majore, dar îţi pot da câteva exemple, pentru că am trecut cu lockerele prin toate anotimpurile.

Pentru că am lansat proiectul în primăvară, prima problemă a fost temperatura - am prins vara de anul trecut, şi display-urile nu reacţionează bine la soare şi la temperatură, cum se înregistrau temperaturi mai ridicate, ecranul devenea negru. Ne-a luat ceva timp să găsim soluţii pentru această problemă, dar am rezolvat-o.

Până am rezolvat-o însă, a început să plouă foarte tare şi am avut probleme atunci cu ploile puternice, ne-am luptat cu apa, care se infiltra în locker şi uneori ardea componentele electrice. Am reuşit să rezolvăm şi problema asta, după care ne-am confruntat cu ninsoarea şi îngheţul. În momentul de faţă, suntem 100% siguri că am rezolvat toate problemele cauzate de intemperii.

Evident, mai sunt lucruri tehnice, ce ţin de software, care trebuie rezolvate, probleme legate uneori de yale, dar avem un service pregătit să intervină în aceste cazuri. Fiind nişte dulapuri practic, pe care noi am ţinut să le punem în stradă, disponibile permanent, asta ne-a creat ceva probleme, fiind atât de expuse. Dar am decis să mergem pe un drum al inovării şi credem foarte mult în acest proiect.

Piaţa de curierat şi creşterea ei în pandemie

Bănuiesc că pregătirea voastră pentru Black Friday a început deja. Cum crezi că o să se desfăşoare evenimentul din acest an ţinând cont de pandemie, din punct de vedere al vânzărilor şi al curieratului?

Lucian Baltaru: Am început deja pregătirea pentru Black Friday de o lună. Ne aşteptăm la o creştere foarte mare pentru noi în acest an, de peste 100% faţă de Black Friday-ul de anul trecut, pentru că s-a schimbat comportamentul de consum - se comandă mai mult online, mulţi din clienţi fiind forţaţi de pandemie să facă asta. Ne-am construit planuri în funcţie de zile şi de judeţ.

Ne-am redresat în 2019, după ce 2018 nu a fost un an foarte bun pentru noi din perspectiva Black Friday. Ne-am pregătit mai bine anul trecut la nivel de zi, la nivel de agenţie şi la nivel de categorie logistică. Făcând această planificare din timp şi la cel mai mic grad de subdivizune, am reuşit să avem un BF reuşit anul trecut şi să livrăm conform promisiunii, iar anul acesta ne pregătim pentru acelaşi lucru, dar pe volume semnificativ mai mari.

Suplimentar, credem că vom putea livra mai bine în weekendul de după campanie, pentru că în trecut aveam problema livrărilor la birouri. Acum nu mai e cazul, pentru că peste 95% dintre adresele la care livrăm sunt la domiciliul destinatarilor, aşa că vom putea să livrăm o mare parte din BF mai repede.

Cât de mult a crescut piaţa de curierat în pandemie şi cât de importantă a devenit tehnologia pentru ea?

Lucian Baltaru: Noi ne-am trezit în perioada aprilie-mai cu volume mai mari decât la Black Friday-ul anterior, ceea ce a fost destul de greu de gestionat. Am reuşit să o facem cu succes tocmai prin tehnologie. Cel mai important lucru pe care îl rezolvă aceasta în curierat este scalarea, fiindcă noi am reuşit peste noapte să gestionăm volume uneori chiar duble, doar cu ajutorul tehnologiei.

E greu de zis cât de mult a crescut piaţa. Au fost zile în care eram de două sau chiar de trei ori peste ceea ce crezusem noi la începutul anului, şi au fost şi zile în care ne aflam la acelaşi nivel sau chiar mai jos. Per total, uitându-ne şi peste anul trecut, probabil că e undeva între 20 şi 30%. Pentru Sameday e un pic mai mare, pentru că noi suntem deja pe un trend de creştere accelerat, şi îmi e greu să diferenţiez ce procente vin din pandemie şi ce procente sunt organice şi vin din ceea ce noi făceam deja.

Viitorul curieratului - drone sau maşini autonome?

Cum va evolua piaţa de curierat în viitorul apropiat şi ce impact va avea tehnologia în modelarea ei? Am văzut foarte multe tehnologii noi şi ultramoderne aplicate de exemplu în SUA - mă refer aici la transportul cu drone şi maşini autonome. Crezi că se va recurge şi la noi la aşa ceva peste câţiva ani buni?

Lucian Baltaru: Cred că dronele şi maşinile autonome sunt vârful de tehnologie despre care se vorbeşte în curierat. Dronele au fost iniţial prezentate de Amazon ca un mecanism de marketing, dar apoi au început să prindă contur. Noi credem că dronele pot fi folosite încă de pe-acum în livrări urgente sau locuri greu accesibile, şi am început să ne uităm şi noi în zona asta.

Cred că o scalare la nivel extins e destul de greu de realizat. În România sunt undeva la 700.000-800.000 de livrări de pe zi. Dacă dronele ar prelua şi 10% din acest total, s-ar umple cerul de ele. E destul de greu de implementat şi de reglementat, pentru că ai nevoie de culoare de zbor pentru drone.

Cât despre maşinile autonome, ele sunt cam cum erau acum 3 ani maşinile electrice: o poveste interesantă, care a început să prindă contur. Probabil că prin 2030 ele vor avea un grad de răspândire mai mare, şi de exemplu în Sameday, am început deja să investim şi să învăţăm să le utilizăm.

Ceea ce vom avea noi de făcut în următorii ani este să oferim predictibilitate serviciului de curierat, să oferim controlul timpului clientului şi să fim aproape de aceste noi tehnologii, pentru care Sameday încearcă deja să fie un early adopter. În paralele, am început să investim în algoritmi de machine learning pentru lockere, prin care să ne dăm seama care este momentul optim pentru alimentarea unui locker, în funcţie de zonă şi clienţii dimprejurul său.

Aţi testat cumva o livrare cu drone? Şi cam cât durează obţinerea unei aprobări pentru o astfel de livrare, mai ales dacă e una urgentă?

Lucian Baltaru: În România, nu am încercat încă să obţinem aprobare pentru un culoar de zbor. Am asistat în schimb la o testare în Marea Britanie, pentru livrare cu dronă. Vorbim însă de drone industriale, speciale, care costă undeva în jur de 20.000-30.000 de euro, şi care are în spate o aplicaţie. Livrarea se face cunoscând extrem de precis coordonatele GPS ale destinatarului, ea primeşte comanda şi va ateriza cu coletul la punct fix.

Va trebui să lucrăm foarte aproape de autorităţi pentru a afla cum poate fi scalat acest lucru, chiar şi în acele puncte izolate despre care vorbeam şi va mai dura puţin până se vor face astfel de livrări la o scară mai largă.