Mercusys MR50G AC1900 - Router cu viteză Gigabit la un preţ foarte bun (TECH REVIEW)

MR50G este mult mai arătos decât ”cuburile” din care era format Halo S12, devenind rapid unul dintre routerele mele preferate, din punct de vedere al aspectului: un negru mat în zona de jos, acolo unde se vede şi numele brand-ului, alăturat unui design în dungi şi celor 6 antene care îl fac să pară ca o navă spaţială.

Cele şase antene ale routerului pot fi aşezate în mai multe poziţii în funcţie de spaţiul în care ai vrea să pui un MR50G. Recomandarea mea este să îl laşi undeva lângă televizor - nu e genul acela de router care să stea sub el, fără să ocupe destul de mult loc, plus că arată şi puţin futurist.

În cutie nu ai prea multe lucruri: doar manualul, routerul în sine, acumulatorul şi un cablu de Ethernet. Bineînţeles, nici nu ai nevoie de mai mult. Routerul este exagerat de protejat în cutie, pentru că există până şi pe antene folii de plastic individuale, pe care mi-a luat ceva să le dau jos.

În ceea ce priveşte porturile, MR50G vine cu un port WAN şi două porturi Gigabit LAN, încadrate în dreapta de butonul de Reset şi în stânga de portul de alimentare.

Instalare foarte simplă

Procesul de instalare e destul de rapid, şi ai la dispoziţie două variante - fie prin cablu, caz în care va trebui să intri pe mwlogin.net şi să urmezi instrucţiunile care îţi sunt arătate acolo, fie wireless, prin scanarea codului QR de pe router, o metodă mult mai rapidă şi simplă, în opinia mea. Dacă o foloseşti pe cea de-a doua, vei putea intra după aceea când doreşti pe mwlogin.net şi să setezi numele reţelei, să schimbi parola sau să activezi diferite funcţii.

Viteza pe care o oferă MR50G este, conform celor de la Mercusys de până la 1900Mbps - împărţită în până la 600Mbps pe banda de 2,4GHz şi până la 1300Mbps în cea de 5GHz. Faptul că ambele porturi LAN sunt Gigabit este un avantaj mare, pentru că te poţi apropia cu uşurinţă de viteze foarte mari atât pe wireless, cât şi pe fir. Poţi seta câte o reţea separată pentru fiecare bandă, sau poţi avea una singură, care trece de pe o bandă pe alta în funcţie de device-ul detectat.

Mercusys MR50G are şi ceva ce se numeşte beamforming, o tehnologie care detectează dispozitivele pe care le ai conectate şi direcţionează semnalul către acestea, pentru a asigura stabilitatea conexiunii pe care o au.

Printre funcţiile pe care le oferă acest router se numără şi posibilitatea de a crea o reţea separată pentru musafiri sau alţi vizitatori, control parental, dar şi opţiunea de a prioritiza dispozitivele, în funcţie de nevoile de viteză pe care le ai.

Teste de viteză şi concluzie

Am menţionat şi în alte review-uri de reţelistică faptul că eu folosesc foarte des banda de 5GHz, astfel că testele au fost făcute exclusiv pe aceasta. Am făcut două teste, ambele pe wireless, clasicul Speedtest by Ookla şi Fast, un test „powered by Netflix”, şi nu pot să nu mă declar mulţumit, pentru că router-ul a depăşit 600Mbps pe download şi 500 pe upload, rezultate excelente pentru un router disponibil la acest preţ.

Şi apropo de preţ, Mercusys MR50G este disponibil pentru aproximativ 190 de lei, o sumă excelentă în opinia mea pentru un astfel de router. Acesta este o soluţie bună pentru cei care vor să treacă pe o reţea Gigabit fără a investi foarte mult, sau pur şi simplu pentru cei care vor să beneficieze de o viteză ridicată de descărcare, gaming şi streaming fără probleme.