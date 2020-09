Kingston KC600 - SSD de 2,5 inci pe SATA cu viteză bună (TECH REVIEW)

Noi am testat varianta de 1TB, care a venit în versiunea „Drive Only”, adică doar SSD-ul. Cei care mai au nevoie de un cablu SATA, un kit de clonare, sau de alte lucruri pentru instalare pot alege versiunea Upgrade Kit, care vine cu tot ceea ce ai nevoie pentru a introduce SSD-ul în sistemul pe care îl deţii.

Ţinând cont că funcţionează pe interfaţă SATA 3.0, Kingston KC600 se va potrivi în mai toate laptop-urile sau PC-urile de pe piaţă. SSD-ul vine cu 5 ani de garanţie incluşi şi are o greutate de aproximativ 40 de grame. Printre specificaţii vei mai găsi şi temperatura la care operează, dar şi vitezele pe care le poate atinge - până la 550MB/s la citire şi 520MB/s la scriere.

Promisiunea acestei viteze este aproape respectată, aşa cum o arată şi benchmark-ul CrystalDiskMark. La citire, am atins 549,4 MB/s, o viteză care se potriveşte cu cea oferită de Kingston, însă la scriere SSD-ul s-a oprit la 475MB/s. Rămâne o viteză foarte bună, însă puţin mai mică decât cea la care speram.

Kingston KC600 este criptat hardware XTS-AES 256-bit, şi îţi oferă mai multe opţiuni cu privire la software-ul de criptare: McAfee, Microsoft BitLocker, WinMagic, etc. Securitatea pe care o are este un alt avantaj, putând fi o soluţie bună şi pentru utilizatorii de business.

După o formatare rapidă în NTFS, am observat şi capacitatea reală a SSD-ului - 953GB. A urmat apoi un test simplu de scriere şi citire, cu mutarea unui fişier din stocarea PC-ului pe SSD. Am mutat un fişier pe SSD de aproximativ 50GB, şi am atins viteze de scriere de până la 440MB/s, întregul proces durând aproape 2 minute. La citire, treaba a fost şi mai rapidă, pentru că am mutat un fişier puţin mai mic şi am atins viteze de peste 500MB/s.

Dacă te gândeşti să faci upgrade de la SSD-ul mai vechi sau de la un hard-disk , Kingston KC600 pe interfaţă SATA ar putea fi o soluţie foarte interesantă. SSD-ul vine în variante de la 256GB până la 2TB şi este disponibil în acest moment, în varianta testată de noi, la un preţ aproximativ de 320 de lei, la principalii retaileri de electronice.