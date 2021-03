INTERVIU Robin van Rozen, CEO Morphy Richards: „Aşteptarea este ca oamenii să continue să investească în confortul casei lor şi credem că produsele noastre sunt alegeri potrivite”

Adevărul: Ce v-a făcut să doriţi să vă extindeţi în România?

Robin van Rozen: În privinţa deciziei de a ne extinde în România, o serie de factori au contribuit la aceasta. În primul rând, o prezenţă europeană pentru Morphy Richards este atât o ambiţie a brandului, cât şi a grupului nostru – Glen Dimplex Consumer Appliances (GDCA). Morphy Richards are o istorie unică în UK şi Irlanda de peste 85 de ani, fiind prezent în peste 90% dintre casele britanicilor. Ţinând cont de evoluţia sa constantă atât la nivel de brand, cât şi vânzări, a fost un pas firesc pentru noi să investigăm extinderea spre alte zone din Europa. În ţările vestice, produsele noastre sunt deja disponibile şi au generat un interes foarte bun din partea consumatorilor. Spre exemplu, suntem numărul 1 în aceste pieţe la categoria de slow cookere.

Europa Centrală şi de Est a fost mereu în planurile noastre şi ne bucurăm să începem călătoria noastră în România, o ţară pe care eu personal o cunosc foarte bine din experienţele anterioare din industrie. Cu acest know how de piaţă, ştiind totodată aprecierea românilor pentru produse de calitate şi deschiderea lor de a investi constant în confortul casei, am identificat o potrivire foarte bună cu portofoliul Morphy Richards de electrocasnice mici. De asemenea, echipa locală deţine expertiză susţinută în această industrie, ceea ce ne-a determinat în final să alegem România ca prima ţară din regiune pentru planurile noastre în Europa de Est şi Sud-Est.

Adevărul: Piaţa de electronice şi electrocasnice din România este deja destul de competitivă. La ce se pot aştepta consumatorii români de la Morphy Richards?

Robin van Rozen: Într-adevăr, piaţa din România este extrem de competitivă, confirmând apetitul românilor pentru electrocasnice smart. Planurile noastre pentru România au început înaintea contextului actual, care a crescut şi mai mult nevoia pentru un spaţiu cât mai plăcut şi sigur acasă. După cum arată studiile de cercetare, aşteptarea este ca oamenii să continue să investească în confortul casei lor, iar produsele noastre, prin calitatea manufacturii, designul şi inovaţiile pe care le pun la dispoziţie, suntem încrezători că vor fi alegeri potrivite consumatorilor români.

Ne bazăm pe istoria noastră, recomandările clienţilor noştri fideli din pieţele vestice şi UK, precum şi investiţiile noastre constante în inovaţie pentru a ridica interesul pentru produsele noastre. Înainte de lansare, am testat reacţia consumatorilor români cu privire la brand şi portofoliu într-o serie de cercetări de piaţă astfel încât să customizăm cât mai bine oferta locală.

Mai mult decât atât, în termeni de diferenţiere faţă de competiţie, în cadrul companiei avem un centru în UK dedicat cercetării şi testării produselor – DEPTH (Design Engineering Product Technology Hub), fiind unul dintre puţinele branduri de electrocasnice mici care investeşte direct într-o astfel de facilitate.

Adevărul: De unde pot cumpăra oamenii produse Morphy Richards în acest moment şi unde le vor putea găsi în viitor?

Robin van Rozen: Consumatorii români pot comanda direct online produsele favorite din site-ul nostru. În plus, strategia noastră include şi colaborarea cu parteneri – în acest moment produsele noastre sunt deja disponibile pe site-ul Altex şi suntem în curs de finalizare a altor parteneriate importante cu alţi clienţi.

Componenta de e-commerce este focusul nostru principal, întrucât cumpărăturile online au devenit din ce în ce mai populare, fiind accelerate şi mai puternic de contextul actual; chiar şi consumatorii tradiţionali au trecut în acest mediu în 2020 şi ne aşteptăm să continue şi în acest an. Desigur, avem în vedere introducerea unor produse cheie în magazine pentru o experienţă directă a consumatorilor cu electrocasnicele noastre.

Adevărul: Vreţi să aduceţi întreaga gamă de produse de la bun început sau veţi avea o abordare mai degrabă graduală?

Robin van Rozen: Am analizat cu atenţie atât produsele top seller din pieţele mature, cât şi nevoia locală cu privire la anumite categorii sau produse, după cum a reieşit din studiile de piaţă realizate, atunci când am creat portofoliul de produse pentru România. Am fost încântat să redescopăr cu această ocazie că pentru români bucătăria este sufletul casei, că mâncarea bună şi interacţiunea socială merg mână în mână, de unde şi concentrarea ofertei locale pe produse de bucătărie.

Pe lângă specificul local, ne-am adaptat rapid la tendinţele de consum din 2020 şi de anul acesta, care plasează mult focus pe gătit şi petrecut timp în casă. Astfel, oamenii investesc mai mult în casa lor, în sănătate, iar produsele noastre sunt aici ca să-i ajute cu nevoile lor de zi cu zi, susţinând totodată şi vârfuri contextuale de tip baking sau curăţenii generale. Consumatorii pot alege dintr-o gamă largă de produse pentru gătit cum ar fi slow cookere sau maşini de făcut pâine, dispozitive pentru pregătirea mâncării cum ar fi robotul de bucătărie Prepstar sau produse de curăţenie cât mai versatile cum este Mopul cu aburi 12 în 1. În timp, vom lărgi gama noastră de produse şi vom aduce noi produse anul acesta; calendarul de lansări din 2021 include şi piaţa din România. Vom avea actualizări constante, ţinând cont bineînţeles şi de feedback-ul primit de la consumatorii români.

Adevărul: Sunt câteva produse despre care cunoaşeţi deja că ar fi pe placul consumatorilor români?

Robin van Rozen: Morphy Richards este un brand nou, mai puţin cunoscut pieţei din România însă poate că prin călătoriile lor din UK, românii au interacţionat cu produsele noastre. Scopul nostru acum este să ne construim brand awareness şi să-i familiarizăm pe clienţi cu portofoliul Morphy Richards. După cum menţionam, oferta locală a fost testată în rândul consumatorilor, şi văzând didicarea pentru pregătirea de mese sănătoase şi gustoase, ne vom concentra pe aparatele destinate bucătăriei. Spre exemplu, slow cooker-ele, numărul 1 în Europa de Vest, credem că vor fi foarte bine primite. La fel, din aceeaşi perspectivă a gătitului sănătos, credem că românii se vor orienta spre soluţii inteligente cum este aparatul nostru de gătit cu aburi Intellisteam, ce pregăteşte 3 feluri de mâncare sincronizate – legume, proteină şi carbohidraţi, pentru o masă completă.

Adevărul: Cum a afectat pandemia vânzările Morphy Richards?

Robin van Rozen: La nivel de grup, internaţional, am avut o creştere de două cifre, de peste 10% anul trecut. De asemenea, categoriile noastre principale s-au bucurat de creşteri a cotei de piaţă între 5-15% în ultimele 12 luni, deci per total, o evoluţie robustă pentru brandurile noastre. Desigur, această evoluţie este un efect al creştereii e-commerce-ului şi al investiţiei mai ample a oamenilor în casele lor, dar vine şi ca rezultat al eforturilor noastre de creştere a brandurilor şi de a construi şi susţine portofolii puternice. Punctul nostru forte este Europa de Vest, dar am obţinut poziţii cheie şi în pieţele din China, America, Australia şi India.

Vom continua să ne adaptăm strategia locală pentru a răspunde cel mai bine nevoilor pieţei din România. Suntem mereu atenţi să îmbunătăţim experienţa consumatorilor noştri şi ca produsele noastre să crească nivelul de confort în toate casele în care suntem prezenţi, de aceea vom investi în cercetări şi extinderi de portofoliu bazate pe reacţiile pieţei.