Intel Nuc M15, laptop personalizabil pentru companii [TECH REVIEW]

Dacă aţi uitat sau nu aţi ştiut până acum, NUC vine de la NEXT Unit of Computing. Mai multe detalii despre produsele Intel Nuc aici . Intel numeşte linia de produse M15 laptop kit şi spune că este destinată pentru gaming, crearea de conţinut şi productivitate.

La prima vedere carcasa este dreptunghiulară cu "colţuri rotunjite", compactă, din aluminiu ( anodizat scrie pe cutie), şi laptopul arată ca orice alt model premium, doar că nu are nici o silglă / logo pe el.

Dimensiunile laptopului sunt 355mm x 230mm x 14.9mm, deci e mic şi subţire. Tastatura neagră şi marginile negre ale ecranului creează un contrast plăcut în antiteză cu designul argintiu, Shadow Gray.

Şi dacă nu e clar până aici, Intel NUC M15 nu e creat de fapt pentru utilizatorii finali, ci mai degrabă pentru companiile care vor laptopuri personalizabile. Laptopul Intel NUC M15 este disponibil prin intermediul ASBIS Romania, distribuitor autorizat Intel în România.

Faptul că n-are simboluri pe taste m-a obligat când am făcut setările iniţiale să-i adaug o tastatură externă pe USB. Pe parcurs, m-am obişnuit să lucrez cu el aşa, şi e destul de distractiv. Nu reuşesc să mă descurc perfect, dar nu contează, companiile care îl comandă vor avea simbolurile pe tastatură, nu ca această unitate de test.

Modelul testat, Intel NUC M15 LAPBC710, a fost lansat în trimestrul 4 din 2020. M15 are un ecran tactil lucios 16:9, de 15.6 inci, rezoluţie FullHD (1920x1080), cu rată de refresh de 60Hz, luminozitate de 450 niţi şi rame subţiri pe 3 laturi. Ecranul este luminos, afişează culori vii, imagini clare şi nu am detectat Backlight bleeding în timpul utilizării.

În mod normal aş spune că touchscreen-ul e un moft, dar în cazul de faţă, se mişcă atât de bine încât e demn de luat în seamă şi oricum tehnologia e în schimbare. În câţiva ani nu vor mai exista decât laptopuri cu touchscreen, fără va fi excepţia.

Pe de altă parte touchpad-ul e rapid, responsiv şi exact încât nu am simţit decât rareori nevoia să execut comenzi direct pe ecran. Tastatura e poziţionată într-o zonă uşor coborâtă pentru o cursă mai lungă şi este destul de silenţioasă.

Specificaţii principale: procesor Intel Core i7-1165G7, GPU Intel Iris Xe Graphics, 16GB memorie RAM, stocare tip SSD 500GB, sistem de operare Windows 11. Conectivitate wireless Intel Wi-Fi 6 AX201. Porturi 2x USB-A, 2x USB-C Thunderbolt 4, 1xHDMI, 1x jack de căşti.

M15 vine cu două programe preinstalate Intel NUC Software Studio şi Intel Grapics Command Center, pentru comandă centralizată şi optimizare a laptopului. Capturi din cele două aplicaţii.

Cele două difuzoare poziţionate dedesubt, stânga-dreapta, sunt potenţate de Intel (NUC Audio Studio), care include câteva setări şi presetări pentru muzică, filme, voce, jocuri. Nu are un volum maxim ieşit din comun dar sunetul are spaţilitate şi calitatea generală este bună.

Există patru microfoane integrate în capac, care oferă un sunet bun în timpul convorbirilor. Camera HD cu IR e ok pentru Zoom, Teams etc, dar poate fi folosită şi pentru autentificare cu Windows Hello.

Laptopul se mişcă rapid orice ai face pe el şi asta nu e o surpriză, dar dacă ar fi să comand unul aş porni de la 32GB de RAM şi un SSD de 2TB sau 2 de 1TB, oricum are spaţiu pentru 2. Asta l-ar face util pentru mai multă vreme.

Capacul din spate este prins în 7 şuruburi şi se desface relativ uşor oferind acces la baterie, RAM, SSD, modulul wireless şi sistemul de răcire compus din două ventilatoare.

Şi dacă am pomenit de ventilatoare, pe tot parcursul folosirii, timp de circa 3 săptămâni, nu am întâmpinat probleme de supraîncălzire indiferent de tipul de utilizare, de la simpla navigare pe net la jocuri sau teste sintetice.

Teste sintetice