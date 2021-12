Concursul ColorPro Award 2021 şi-a desemnat câştigătorii

Concursul este găzduit şi sponsorizat de ViewSonic International Corp, cu sediul în New Taipei City, Taiwan. ViewSonic International Corp. este parte a ViewSonic Corp cu sediul în California, USA.

Anul acesta, ViewSonic a invitat cinci dintre cei mai importanţi jucători din industria creativă să găzduiască împreună concursul: Capture One, Shoot The Frame, Monogram Creative Console, Getty Images, and iStock. Tema ediţiei „Noua Aventură” [eng. "New Adventure"] a atras aproximativ 6.500 de participanţi din 41 de ţări. Lucrările acestor fotografi excepţionali vor fi expuse la Londra şi Taipei.

Primii trei câştigători ai concursului ColorPro Award 2021 au surprins cu adevărat spiritul „New Adventure”. Câştigătorul premiului I, Dead Goat Polo din Belgia, înfăţişează o luptă crâncenă între două echipe de călăreţi care se luptă pentru posesia unui taur de 60 de kg. Câştigătorul premiului al doilea, Colors of Life din Myanmar, dezvăluie un contrast puternic între puntea roşie a unei nave şi oceanul albastru al Atlanticului. Câştigătorul premiului al treilea, Spiritul Altai din Federaţia Rusă, dezvăluie un tânăr vânător, însoţit de prietenul său loial, care se odihneşte în Teritoriul Altai la sud de Lacul Teletskoye.

Colors of Life de Zay Yar Lin, din Myanmar (Burma)

Juriul format din nouă membri a evaluat lucrările pe baza combinaţiei de culori, compoziţiei şi percepţiei aventurii. Lucrările finale au interpretat conceptul „Noua Aventură” din perspective diferite. Aceste fotografii au surprins sentimentul de ordine în haos, lumina călăuzitoare din mijlocul întunericului şi curajul deplin în faţa necunoscutului. Fiecare piesă de artă a exprimat modul în care experienţe uimitoare pot apărea în faţa incertitudinii.

Altai's Spirit de Alexandr Isakov din Rusia.

ViewSonic va organiza expoziţii la Londra şi Taipei, invitând publicul să vadă lucrările câştigătoare. Pentru a stimula interacţiunea dintre creatorii şi experţii în fotografie, dar şi pentru a-i motiva pe aceştia să îşi împingă creativitatea la cote maxime, în timpul expoziţiei vor avea loc ateliere ColorPro.

Pentru mai multe informaţii despre ColorPro Award 2021 vizitaţi site-ul concursului. Pentru lista completă a lucrărilor participante, puteţi consulta Top 100 photos.