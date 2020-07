Canon lansează patru noi obiective RF, din gama de teleobiective, şi două extendere RF

Obiectiv Canon RF 600mm F11 IS STM şi RF 800mm F11 IS STM.

Canon RF este un tip de montură pentru cu obiective (lentile) interschimbabile, dezvoltată de Canon pentru camerele sale full-frame mirrorless. Montura RF a fost anunţată în septembrie 2018.

Gama RF se măreşte cu următoarele articole:

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM – un obiectiv telefoto compact, cu zoom, din gama L, cu distanţă focală mare IS 5-stop, fast Dual Nano USM, etanşeitate împotriva intemperiilor şi un inel de control al obiectivului pentru operare facilă.

– un obiectiv telefoto compact, cu zoom, din gama L, cu distanţă focală mare IS 5-stop, fast Dual Nano USM, etanşeitate împotriva intemperiilor şi un inel de control al obiectivului pentru operare facilă. Obiectivele RF 600mm F11 IS STM şi RF 800mm F11 IS STM – cu distanţe focale de 600mm şi 800mm. Cu distanţe focale super-telefoto, focalizare automată completă şi stabilizator de imagin. Folosite împreună cu noile extendere RF – EXTENDERUL RF 1.4x şi EXTENDERUL RF 2x – obiectivele pot atinge distanţe focale de până la 1200mm (RF 600mm F11 IS STM) şi 1600mm (RF 800mm F11 IS STM). Acest lucru le conferă fotografilor amatori o flexibilitate şi mai mare şi mai multe posibilităţi creative, păstrând capacitatea de focalizare automată. Datorită acestor funcţii, extenderele sunt potrivite pentru surprinderea unei game variate de imagini - de la animale sălbatice la aeronautică şi chiar fotografierea lunii.

Cel mai bun obiectiv RF zoom telefoto din seria L, obiectivul RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM este potrivit pentru fotografii amatori şi profesionişti care fotografiază evenimente sportive, animale sălbatice, evenimente aeronautice şi au nevoie de obiective solide, durabile şi compacte. Pentru cei care vor un interval focal mai mare de 100-500mm, obiectivul RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM este compatibil cu noul EXTENDER RF 1.4x şi EXTENDER RF 2x.

Având o lentilă Super UD şi şase lentile UD, obiectivul elimină cu succes aberaţiile cromatice şi reflexiile pe tot intervalul focal, pentru a obţine imagini de calitate, la rezoluţie mare şi cu contrast puternic, folosind diafragma maximă. Folosind IS cu 5-stops sau cu 6-stops când este utilizat împreună cu modelele EOS R5 şi EOS R6, obiectivul RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM realizează imagini îmbunătăţite şi fără mişcare, pentru fotografiere din mână la distanţe focale mari sau la timpi de expunere lungi.

Dotat cu tehnologie cu motor Dual Nano USM AF, obiectivul telefoto cu zoom poate focaliza automat cu precizie şi rapiditate şi în mod silenţios, fiind potrivit pentru fotografierea animalelor sălbatice sau pentru filmare neîntreruptă. Sistemul de focalizare flotantă permite o focalizare îmbunătăţită la o apropiere de 0,9m.

Obiectivul RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM este echipat cu un Inel de Control pe Obiectiv, permiţându-le fotografilor să schimbe setări fără a-şi lua ochiul de la vizor. Fiind un obiectiv din seria L, acesta beneficiază şi de noua protecţie Canon pentru intemperii ce permite utilizarea obiectivului în orice condiţii.

O alegere accesibilă pentru fotografii amatori, obiectivele RF 600mm F11 IS STM şi RF 800mm F11 IS STM reprezintă un nou concept şi oferă distanţe focale super-telefoto, permiţând fotografilor să suprindă în cele mai fine detalii subiectele aflate la distanţă mare. Cu o distanţă de focalizare minimă de 4,5m (RF 600mm F11 IS STM) şi de 6m (RF 800mm F11 IS STM) fotografii amatori se vor putea apropia de subiecte menţinând focalizarea clară. Capacitatea obiectivelor de a surprinde acţiunea de la mare depărtare cu ajutorul funcţiilor de focalizare automată şi IS este îmbunătăţită atunci când sunt folosite împreună cu EXTENDERUL RF 1.4x şi EXTENDERUL RF 2x. Cu ajutorul acestor extendere, puteţi atinge câteva distanţe focale impresionante, cea mai lungă dintre ele fiind de 1600m - când este folosit obiectivul RF 800mm F11 IS STM împreună cu EXTENDERUL RF 2x.

Ambele obiective sunt dotate cu un Stabilizator Optic de Imagine şi cu Dual Pixel CMOS AF atunci când sunt folosite împreună cu unul dintre aparatele mirrorless din Sistemul Canon EOS R. Această combinaţie de funcţii permite obiectivelor super-telefoto să obţină imagini clare, chiar şi atunci când nu folosiţi trepied sau monopied, deoarece neclaritatea provocată de mişcarea aparatului este redusă considerabil.

Dotate cu o structură cu lentilă retractabilă, obiectivele se extind în timpul utilizării şi pot fi retrase uşor pentru a fi stocate în mod practic, un ajutor pentru fotografii care călătoresc şi care au un kit minimal.

Beneficiind de tehnologie STM, ambele obiective asigură o focalizare silenţioasă, discretă, potrivită pentru înregistrări video deoarece zgomotul de funcţionare a obiectivului este redus la minim. Inelul de Control al obiectivului cu care sunt dotate obiectivele RF 600mm F11 IS STM şi RF 800mm F11 IS STM oferă fotografilor amatori control direct şi rapid asupra setărilor Tv/compensarea expunerii/ISO/operare AFx. Diafragma fixă a obiectivului oferă un bokeh circular perfect, iar distanţa focală mare permite fotografilor să estompeze fundalul suficient atunci când fotografiază subiectele la distanţă.

Pentru fotografii amatori de portrete, având o distanţă focală de 85mm, obiectivul RF 85mm F2 MACRO IS STM cu greutate redusă este potrivit pentru realizarea de fotografii cu aspect atractiv şi fundal plăcut. Combinaţia dintre diafragma f/2 şi full frame asigură o profunzime a câmpului foarte bună pentru rezultate excelente, chiar şi în condiţii de luminozitate scăzută.

RF 85mm F2 MACRO IS STM oferă IS echivalentă 5-stop (sau 8-stops dacă folosiţi EOS R5/EOS R6) şi le permite fotografilor amatori să fotografieze subiecte la o dimensiune reală impresionantă de 50% datorită capacităţii sale de fotografiere macro 1:2. Aceste două funcţii, îi ajută pe fotografi să obţină imagini şi filmări la calitate deosebită.

EXTENDERUL RF 1.4x şi EXTENDERUL RF 2x se adresează fotoreporterilor şi fotografilor sportivi care vor să surprindă subiecte aflate la mare distanţă. Aceste extendere se potrivesc perfect cu obiectivele Canon RF şi atunci când sunt folosite cu obiective compatibile, oferă imagini de o calitate fără compromis.

Ambele extendere folosesc sticlă cu refracţie mare şi dispersie scăzută pentru a controla curbura câmpului şi aberaţiile cromatice la mărire, pentru a obţine imagini de o calitate impecabilă. De asemenea, acestea beneficiază de un strat de protecţie a lentilei şi de lentile combinate în trei straturi pentru reducerea reflexiilor. Extenderele sunt acoperite cu un strat de protecţie împotriva căldurii pentru a preveni eventualele defecţiuni la utilizarea la temperatură mare şi au protecţie împotriva condiţiilor atmosferice neprielnice dacă sunt folosite împreună cu obiective RF din seria L compatibile. În plus, atunci când sunt folosite împreună cu obiectivul RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, intervalul de zoom este limitat între 300 şi 500mm când este conectat extenderul pentru a preveni lovirea elementelor extenderului de către cele din spatele obiectivului.

Caracteristici principale RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM:

Interval de zoom 100-500mm

O lentilă Super UD şi şase lentile UD

IS 5-stops (standard CIPA)

Dual Nano USM

Inel de control care poate fi personalizat

Impermeabilitate specifică produselor din gama L

Compatibil cu EXTENDER RF 1.4x / EXTENDER RF 2x (distanţe focale utilizabile: între 300 şi 500mm)

Caracteristici principale RF 600mm F11 IS STM şi RF 800mm F11 IS STM:

distanţă focală de 600mm (RF 600mm F11 IS STM) şi 800mm (RF 800mm F11 IS STM)

Stabilizator de Imagine (IS) până la (RF 600mm F11 IS STM: 5-stops, RF 800mm F11 IS STM: 4-stops)

Tehnologie Focalizare automată STM

Uşor (RF 600mm F11 IS STM: aprox. 930g şi RF 800mm F11 IS STM: aprox. 1.260g)

Compact, dotat cu structură cu cilindru care se extinde în timpul utilizării şi se retrage când aparatul foto nu este folosit.

Inel de control al obiectivului - oferă control direct asupra setărilor pentru Tv/Compensarea expunerii/ISO

Obiectiv cu diafragmă F11 cu IS cu focalizare automată completă dacă este utilizat cu un aparat foto Canon EOS R

RF 85mm F2 MACRO IS STM Caracteristici principale

Distanţă focală de 85mm

Diafragmă maximă de f/2

Foarte uşor - doar 500g

Tehnologie Focalizare automată STM

IS până la 5-stops (standard CIPA)

Funcţii macro 1:2

EXTENDERUL RF 1.4x şi EXTENDERUL RF 2x Caracteristici principale: