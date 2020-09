Au fost realizate primele imagini din lume la 3200MP, cu o singură cameră

Este o realizare uriaşă pentru explorarea spaţială şi tehnologiile de fotografie digitală, conform experţilor, care spun că senzorii acestei camere sunt atât de puternici încât poţi vedea clar într-o fotografie o minge de golf care se află la 24 de kilometri distanţă.

Numită Legacy Survey of Space and Time (LSST), camera va fi instalată la observatorul Vera C. Rubin din Chile, acolo unde va petrece următorii 10 ani obţinând imagini la înaltă rezoluţie ale cerului. O întreagă panoramă a cerului din emisfera sudică va fi realizată la fiecare câteva nopţi, conform SLAC National Accelerator Laboratory.

Într-un anunţ făcut ieri, laboratorul a dezvăluit primele imagini de 3200MP realizate cu o singură cameră, anunţând şi că acestea sunt „opera” camerei LSST. Imaginile sunt la o rezoluţie atât de mare încât ar fi nevoie de 378 de ecrane 4K UHD pentru a prezenta o singură fotografie, conform SLAC, citat de SlashGear .

Pentru a exemplifica acest lucru, echipa din spatele LSST a ales o imagine care prezintă o bucată dintr-un teren de golf, la rezoluţie înaltă, surprinsă de la peste 24 de kilometri depărtare. ”Este o realizare uriaşă pentru noi. LSST va fi ochiul capabil şi sensibil al Observatorului Rubin” a spus Vincent Riot, managerul de proiect din spatele camerei LSST.