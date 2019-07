AMD Athlon 220GE, procesor low-end cu fiabilitate excelentă  [TECH REVIEW]

Specificaţii

Athlon 220GE se bazează pe microarhitectura Zen, e compus dintr-un CPU cu două miezuri - cu patru fire de execuţie şi un GPU cu trei nuclee (Radeon Vega 3). Simplificat arată aşa 5 (2 CPU + 3 GPU). Frecvenţă de bază a CPU e de 3.4GHz, litografie de 14 nm, soclu AM4, TDP de 35 W şi temperatură maximă de 95 de grade. Acest MPU suportă până la 64 GB de memorie dual chanel DDR4-2666, iar placa grafică Radeon Vega 3 operează la 1 GHz.

Am testat Amd Athlon 220GE, construind un sistem (computer) cu o placă de bază ASRock B450 gaming K4, memorie RAM Kingston HyperX Predator RGB 16GB, SSD 250 GB Samsung 860 EVO, carcasă Floston Glossy Tempered RGB şi sursă BeQuiet.

Unul dintre primele lucruri pe care-l observi uşor la un procesor este nivelul de zgomot. Concret, partea de răcire a procesorului, ventilatorul (sau cooler), e zgomotos sau silenţios când sistemul e solicitat. În cazul Athlon 220GE ventilatorul este silenţios chiar şi cu procesorul ţinut ore întregi la turaţie maximă.

Am descărcat driverele AMD de chipset şi GPU, le-am instalat, apoi am selectat powerplan-ul special pentru procesoarele Ryzen.

Am făcut actualizarea firmware-ului (UEFI) a plăcii de bază şi după aceea am observat că frecventa RAM poate fi ridicată de la 2667 la 3333 Mhz.

Am instalat aplicaţia de la AMD Ryzen Master încercând o variantă simplă de overclocking, dar mi-a spus că overclocking feature nu e suportat de procesor. Pentru că nu e un procesor care se pretează în mod obişnuit la overclocking am renunţat, i-am făcut câteva teste benchmark şi apoi l-am băgat la gaming.

Am început cu Cinebench R15.

Am continuat cu Novabech.

Şi am încheiat cu UserBenchmark, care spune că procesorul e potrivit pentru birou (office) în proporţie de 60%, staţie de lucru 34% şi gaming 16 %.

Deşi nu e un procesor de gaming am zis de ce nu? Să încercăm să vedem ce iese. Testarea s-a făcut pe un monitor de gaming cu rezoluţie 2k şi diagonala de 27 inci. Singura cale de a juca fluid a fostă să dau setările la minimum şi rezoluţia în HD (720p).

În felul acesta se poate juca. ATENŢIE CONŢINUT VIOLENT EXPLICIT!!! Nepotrivit pentru copii sau pentru unii adulţi mai sensibili. Cum spune vocea din joc ”Demonic presence at unsafe levels! Lockdown în effect!”

Altfel e doar un shooter grozav de prin 2016, pe care îl mai joc şi acum uneori. Aştept cu interes continuarea din 2019, DOOM Eternal.

Şi ca distracţia să fie completă am zis să-i fac şi un test de stabilitate, să văd cum evoluează în timp cu procesorul ţinut la 100%. Am instalat OCCT 4.5.1 şi l-am urmărit de la 0, la 30 min, o oră, trei ore şi opt ore. Desigur puteam să-l ţin şi 24 de ore, dar nu e server, ca să-l supun unui asemenea test.

Rezultate la 30 de minute.

În timpul acestui test temperatura a variat foarte puţin şi procesorul a fost silenţios permanent. Temperatura a crescut uşor de la 68.1 C la 30 minute până la 70.3 C la 8 ore ceea ce e extraordinar. Procentual diferenţa de 2.2 grade C reprezintă circa 3 %. Temperatura a fost monitorizată prin aplicaţia HWInfo.

Rezultate la 8 ore.

Linia Amd Athlon domină segmentul de procesoare low-end cu placă grafică integrată prin perfomanţă şi preţuri mici. AMD Athlon 220GE - Raven Ridge costă aproximativ 300 de lei pe piaţa din România şi permite neoficial overclocking.

