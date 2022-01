ADATA 840 Legend , SSD PCIe M.2 2280 super rapid, cu capacitate de 1TB  [TECH REVIEW]

ADATA 840 Legend PCIe M.2 2280 nu e primul SSD al producătorului taiwanez pe cere-l testez, dar e cel mai rapid de până acum.

ADATA promite viteze secvenţiale de scriere şi citire pentru 840 Legend de până la 2.500/2.000 şi respectiv 3.500/3.000 MB pe secundă şi vom vedea în continuare dacă are dreptate sau promite prea mult.

SSD-ul e format din două părţi, ”unitatea de stocare” şi un capac metalic, pe care apare brandul companiei şi numele produsului, care se lipeşte cu adeziv preaplicat.

Eu l-am instalat pe un laptop, din lipsă de spaţiu pentru testare în alt sistem. A durat mai mult să scot cele 11 şuruburi decât să instalez SSD-ul, să-l iniţializez şi să-l formatez.

A apărut în Device Manager imediat ce-am pornit PC-ul, dar sistemul de operare nu-l vedea. Am urmat paşii clasici, am intrat în Disk Mangement şi l-am iniţializat, apoi l-am formatat şi am pornit să-l testez.

Am făcut testele pe un laptop cu Windows 11. Înainte de testele sintetice câteva capturi procesul de instalare.

După formatare SSD-ul nou, ADATA 840, a apărut ca New Volume (D:), cu o capacitate disponibilă de circa 954GB.

Să trecem la partea de teste sintetice, prima dată am folosit CrystalDiskMark care a dat nişte rezultate apropiate de ale producătorului.

Apoi am folosit UserBenchmark din care am extras dor partea legată de ADATA 840.

Şi totuşi cum se comportă în realitate ce viteze atinge când scrie, am copiat un fişier de test de 1GB pe el. Pe fisiere de simensiunea asta atinge 3GB/s, dar transferul a fost atât de rapid încat n-am reuşit să fac captură. Aşa că am folosit un fişier bin de 10 GB (stânga) şi apoi un folder cu mai multe documente de 40GB (dreapta).

În ambele scenarii viteza de scriere e constantă la 1GB/s, ceea ce nu poate decât să mulţumească orice utilizator, chair şi unul pretenţios. Sigur că asta depinde şi de unde copiezi, eu am copiat tot de pe un SSD din acelaşi laptop şi de performanţa generală a sistemului în unele cazuri. Dacă copiezi de pe un HDD sau dintr-o sursă externă, rezultatele pot fi diferite.

Dar pentru gaming, sau utilizatori de Adobe Photoshop sau Premiere poate fi o stocare foarte bună. De altfel acestea sunt şi categoriile cărora le este dedicat SSD-ul: creatorii de conţinut şi pasionaţii de jocuri.

La momentul publicării acestui review SSD-ul ADATA 840 Legend PCIe M.2 2280 în varianta de 512 GB costă în jur de 400 lei, iar varianta testată, de 1TB, circa 700 de lei.