Acer ConceptD 5, laptop puternic pentru creatorii de conţinut [TECH REVIEW]

Fie din motive de portabilitate, fie din motive de spaţiu sau pur şi simplu pentru că vor ceva nou.

Cutia e una destul de banală, prin contrast cu laptopul, poate doar D-ul să-ţi atragă atenţia şi modul în care e compartimentat conţinutul. Înăuntru găseşti în afară de PC, un încărcător masiv şi ghidul de pornire.

ConceptD 5 combină un ecran IPS de 16 inci, cu rezoluţie 3K (3.072×1.920), cu un procesor Intel Core i7 şi placă video Nvidia GeForce RTX 3060, care face faţă inclusiv jocurilor.

Afişajul mat este certificat PANTONE şi suportă 100% din gama de culori DCI-P3, plus standard de acurateţe a culorilor Delta E<2. Ecranul are un raport ecran-corp de 87%, datorită muchiilor înguste pe 3 laturi şi împreună cu raportul de aspect al ecranului 16:10, te ajută să cuprinzi mai mult conţinut fără să dai scroll.

Luminozitatea de 400 niţi a afişajului nu este cea mai mare, dar mi se pare potrivită pentru utilizarea profesională, de obicei profesioniştii tind să lucreze într-o zonă slab iluminată, cu cât mai puţină strălucire posibil.

Luminozitatea şi contrastul sunt bune, dacă nu excepţionale, iar unghiurile de vizualizare sunt largi. Culorile nu ies puternic în evidenţă, dar sunt bogate şi bine saturate.

Tastatura iluminată e frumoasă, dar poate nu cea mai confortabilă, pentru că tastele sunt foarte joase (circa 1mm), dar te obişnuieşti cu ea în câteva zile.Touchpad-ul este mare fără butoane, cu margine cromată, răspunde bine la comenzi. În colţul din stânga sus are un cititor de amprentă pentru a te autentifica fără a tasta o parolă. Suprafaţa senzorului este cam mică şi s-ar putea să nu reuşeşti autentificarea întotdeauna din prima.

Câteva capturi din CPU-Z.

Difuzoarele stereo plasate sub laptop sunt bune deşi volumul nu e cel mai puternic. Sunt avantajate vocile şi înaltele, basul nu străluceşte dar mediile sunt bune.

Software-ul DTS:X Ultra are grijă ca totul să se audă ok, de la muzică, filme, voce, jocuri etc. Camera web centrată deasupra ecranului are obişnuita rezoluţie de 720p şi captează imagini bune pentru muncă / conferinţe online.